TVN zmieni właściciela. Wymowna reakcja KRRiT

Na globalnym rynku medialnym szykuje się ogromna zmiana właścicielska. Spółka Paramount Skydance zawarła porozumienie dotyczące przejęcia koncernu Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. stacja TVN. Koncern należący do rodziny Ellisonów na ostatniej prostej przebił ofertę Netfliksa.

Gigant przejmie Warner Bros. Discovery

Wartość planowanej transakcji szacowana jest na około 110 miliardów dolarów. Zanim jednak dojdzie do jej finalizacji, konieczne będzie uzyskanie zgód regulatorów, co może potrwać jeszcze wiele miesięcy.

Andy Gordon, chief strategy & operating officer w Paramount Skydance przekazał, że firma przeszła już procedurę określoną w Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act: w wyznaczonym terminie nie zgłoszono przeszkód prawnych do sfinalizowania transakcji. Wiadomo również, że żadnych przeszkód nie będzie stawiać Federalna Komisja Łączności.

Przedstawiciele Paramount Skydance ogłosili, że rozpoczęli również wstępne rozmowy z Komisją Europejską odnośnie procedury notyfikacyjnej.

Zmiana właściciela TVN. Czy polski rząd może zablokować transakcję?

Na tym etapie nie jest jasne, jak zmiana właścicielska wpłynie na przyszłość TVN. Warto przypomnieć, że w 2024 roku polski rząd objął ochroną strategiczną komercyjne stacje telewizyjne TVN i Polsat, wpisując je na specjalną listę spółek podlegających szczególnej kontroli.

W środowisku prawniczym nie ma jednoznacznej opinii, czy spółka Paramount Skydance musiałaby ubiegać się w Polsce o zgodę na przejęcie TVN. Eksperci podkreślają, że przepisy dotyczące ochrony strategicznych spółek są stosunkowo nowe i do tej pory nie były stosowane w podobnych przypadkach. Z tego powodu trudno także ocenić, czy w takiej sytuacji Rada Ministrów mogłaby zablokować transakcję.

Biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na razie nie chciało komentować, czy transakcja Paramount Skydance została w jakikolwiek zgłoszona.

Krótkie oświadczenie wystosowała natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. – W związku z ogłoszeniem umowy dotyczącej przejęcia Warner Bros do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wpłynęła w tej sprawie żadna korespondencja – przekazała Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa KRRiT.

Zmiana właściciela TVN. Kluczowa rola KE?

Przy wcześniejszych zmianach właścicielskich TVN kluczową rolę odgrywała Komisja Europejska. W 2018 roku koncern Discovery przejął Scripps Networks Interactive, a cztery lata później sam połączył się z WarnerMedia. W obu przypadkach zgodę na fuzję na terenie całej Unii Europejskiej wydawała właśnie KE.

Polska chciała, aby sprawę ocenił UOKiK, jednak Komisja uznała, że sama zajmie się analizą ze względu na doświadczenie w sektorze mediów i potrzebę jednolitego stosowania przepisów w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Z kolei KRRiT nie podejmowała decyzji w tych sprawach, ponieważ wszystkie firmy uczestniczące w transakcjach pochodzą spoza EOG.

