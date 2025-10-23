Dzieci dostały kieliszki i wzniosły toast. Skandal na otwarciu placu zabaw

Opisywany tutaj plac zabaw powstał przy Szkole Podstawowej w Czerninie na Dolnym Śląsku. Na uroczystym otwarciu obecni byli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też lokalne władze gminy Góra.

Czernina. Skandal na otwarciu placu zabaw

Ku zdumieniu obecnych na uroczystości osób, dzieciom rozdano kieliszki, które wypełniono napojem przypominającym szampana. Następnie maluchy wzniosły symboliczny toast razem z dorosłymi. Cała sytuacja wywołała spore oburzenie, a pismo z prośbą o interwencję dotarło do Rzecznika Praw Dziecka.

RPD został poproszony m.in. o wystąpienie do Kuratorium Oświaty, które miałoby zbadać, czy podczas uroczystości nie nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa i wychowania w placówce szkolnej. Co ciekawe, zastępca burmistrza Piotr Iskra próbował bagatelizować sytuację.

Dzieci wzniosły toast. Samorządowiec zdziwiony aferą

– Jestem trochę zaskoczony, z jednej strony tym, że no ktoś gdzieś to wyłapał. I rzeczywiście był symboliczny toast napojem bezalkoholowym. To bym chciał podkreślić, że to był napój gazowany, często wykorzystywany podczas szkolnych i rodzinnych uroczystość – mówił.

Choć twierdził, że nie widzi w toaście nic złego, to jednocześnie sam opowiedział się za inną formą świętowania. – Gdybym to ja decydował o sposobie świętowania, rzeczywiście tego kieliszka szampana, tego napoju gazowanego by tam nie było. Bo może on rzeczywiście rodzić jakieś takie skojarzenia – mówił.

– Jak to zobaczyłem na zdjęciu, to się uśmiechnąłem, powiem szczerze, ale w imieniu gminy Góra, to chciałbym podkreślić, że ani gmina Góra nie nie promuje, nie utożsamia w żadnej formie zachowań związanych z konsumpcją alkoholu – zapewniał.

