Wędkarz złowił gigantyczną rybę. „Potwory istnieją”

Sumiki błękitne to ryby słodkowodne, które spotkać można wyłącznie w wodach Ameryki Północnej. I. furcatus jest gatunkiem inwazyjnym, stanowi on zagrożenie dla niemal każdej ryby, jaka napotka go na swojej drodze. Mierzą nawet 165 centymetrów i mogą ważyć aż 68 kilogramów.

Podczas jednej z ubiegłotygodniowych wypraw właściciel youtube'owego kanału 618 Fishing złowił olbrzymi, rzadko spotykany okaz sumika. Nick Calcara z Edwardsville w stanie Illinois (USA) o szczegółach opowiedział w swoim najnowszym materiale wideo, opublikowanym 4 stycznia (w niedzielę).

„Największa ryba jaką kiedykolwiek złowiłem”

Na filmie widzimy pasjonata, który ze wszystkich sił próbuje wyciągnąć sumika ze zbiornika wodnego. – Ciężka, naprawdę ciężka ryba. Ale poradzę sobie z nią! – komentował na bieżąco swoje zmagania. Po chwili okaz znalazł się na tyle blisko powierzchni, by widzowie kanału Calcara byli w stanie bez problemu dostrzec olbrzymie ciało I. furcatus.

Wędkarz wszedł do wody, aby ją podjąć. – w tym celu chwycił sumika za otwór gębowy i położył na brzegu. Tam znajdowała się m.in. waga, na której autor filmu ułożył okaz i zważył. – Potwory istnieją – stwierdził z podekscytowaniem. – Największa ryba jaką kiedykolwiek złowiłem – przyznał.

Ile ważył okaz? Prawie 23,6 kg. – To wielki przywilej zobaczyć ją z bliska – podkreślił mieszkaniec Edwardsville.

Niesamowity wyczyn wędkarza z Polski

Jednak nie tylko Amerykanie mogą pochwalić się udanymi połowami. W ub. tyg., na łamach miesięcznika „Wiadomości wędkarskie”, ukazał się artykuł zawierający relację z wyprawy Zbigniewa Czarnego. Pasjonat opowiedział redakcji o swoich zmaganiach nad Jeziorem Głębokim (Ziemia Lubuska), gdzie złowił olbrzymich rozmiarów okonia pospolitego (Perca fluviatilis).

Rekordowa ryba, o której głośno zrobiło się w internecie, ważyła 2,76 kg.

