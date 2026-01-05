Olbrzymi tuńczyk trafił na aukcję. Jego cena zwala z nóg

Ryba ważyła 243 kilogramy i została złowiona u wybrzeży północnej Japonii. Licytacja odbyła się na głównym targu rybnym stolicy, który od kilku lat funkcjonuje w nowoczesnym kompleksie Toyosu Market.

„Król Tuńczyka” znów pobił rekord

Zapłacona kwota była najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia porównywalnych statystyk w 1999 roku. Poprzedni rekord ustanowiono w 2019 roku, gdy inny tuńczyk błękitnopłetwy osiągnął cenę 333,6 miliona jenów. Dla porównania, w ubiegłym roku najwyższa oferta wyniosła 207 milionów jenów.

Nabywca, japoński restaurator Kiyoshi Kimura, powszechnie nazywany „Królem Tuńczyka” przyznał, że nie spodziewał się aż tak gwałtownego wzrostu ceny podczas licytacji.

– Myślałem, że uda nam się kupić trochę taniej, ale cena poszybowała w górę, zanim się zorientowaliśmy – powiedział po aukcji. – Byłem zaskoczony – dodał.

Z aukcji prosto na talerze klientów

Krótko po zakończeniu aukcji rekordowy tuńczyk został rozebrany i przeznaczony do przygotowania sushi w sieci restauracji należących do Kimury. Jedna rolka kosztowała około 500 jenów, czyli około 2,40 funta brytyjskiego.

Klienci nie kryli zachwytu. – Czuję, że dobrze rozpocząłem rok, mogąc zjeść na jego początku coś tak wspaniałego – powiedział 19-letni Minami Sugiyama w rozmowie z Agence France-Presse, siedząc w restauracji Kimury w Tsukiji.

Podobne wrażenia miał inny gość lokalu. – Nawet bez maczania w sosie sojowym, jest słodka. A ta bogata konsystencja po prostu sprawia, że czujesz się szczęśliwy – ocenił 40-letni kapłan shinto, Kiyoshi Nishimura.

Czytaj też:

18-letnia wędkarka złowiła rekordową rybę. Znajdzie się w przewodniku, jest jeden warunekCzytaj też:

Myślisz, że znasz polskie ryby? Nasz QUIZ brutalnie to sprawdzi