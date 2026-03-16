Osobliwe zjawisko na niebie nad Mazowszem. Eksperci zabrali głos

Skytinel to sieć stacji bolidowych monitorujących niebo nad Polską. Jak wskazały osoby związane z projektem badawczym, jedna ze stacji (konkretnie ta, która znajduje się w miejscowości Ciółkowo Rządowe) zarejestrowała bolid, który na krótką chwilę rozjaśnił niebo przed północą (w nocy z soboty na niedzielę). Szczególnie wyraźne zjawisko było w północno-zachodniej części Mazowsza.

Co zobaczyć mogli o wskazanej porze mieszkańcy Polski? Oto szczegóły.

Niebo nagle rozbłysło. Co wydarzyło się na niebie nad Polską?

Jak wskazał Skytinel, w sobotę (14 marca) późnym wieczorem „na niebie można było zaobserwować stosunkowo wolny i jasny bolid z wyraźną fragmentacją”. Ze wstępnych danych, które przedstawiciele projektu poddali analizie, wynika, że „meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 15,3 kilometra na sekundę”. „Na wysokości ok. 44 km skała rozpadła się, po czym widocznych było kilka powoli obtapiających się fragmentów. Ostatecznie bolid zgasł między Płońskiem a Żurominem” – zaznaczyli w poście na Facebooku eksperci.

Możliwe, że największy fragment zetknął się z powierzchnią Ziemi, choć – jak podkreśla Skytinel – szansa na to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mała. Jeśli tak było, jego masa raczej nie była większa niż 20 gramów.

Entuzjaści astronomii czekali na te wieści

Co jeszcze wiadomo o zjawisku? To z pewnością informacje, na które czekali pasjonaci kosmosu.

„Ta skała przybyła do nas z centralnej części pasa planetoid i krążyła niemal idealnie w płaszczyźnie ekliptyki (nachylenie orbity wynosiło zaledwie 0,6 stopnia), obiegając Słońce w niespełna trzy lata. Wiele wskazuje na to, że był to odłamek o pochodzeniu asteroidalnym” – twierdzą osoby związane z ogólnopolskim projektem.

facebookCzytaj też:

Najcenniejsze zbiory Europy ukryte w Polsce. Ten pożar do dziś skrywa zagadkęCzytaj też:

Terapia CAR-T zmienia leczenie nowotworów. Prof. Lidia Gil: to medycyna przyszłości