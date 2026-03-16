Wpuściła polityka na zaplecze Dino. Została zwolniona

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Konfederacja Pracy ujawniło, że Katarzyna Kiwerska, pracownica sklepu Dino pełniąca funkcję kierowniczki, została zwolniona – pisze Bankier.

Kobieta wpuściła do marketu posła Zandberga w ramach poselskiej interwencji. 4 lutego parlamentarzysta opublikował zdjęcia ze swojej wizyty – wszedł m.in. na zaplecze – gdzie temperatura oscylować miała wokół zaledwie 8 st. Celsjusza.

– Interwencja dotyczyła nieludzkich warunków pracy i bardzo niskich temperatur w sklepach, w których marzli ludzie. W dodatku nie tylko w jednym markecie, ale w setkach sklepów w całej Polsce – poinformował Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Jak przypomina portal, dzięki obecności szefa Partii Razem opinia publiczna zaczęła debatować o tym, w jakich warunkach pracują osoby związane z branżą handlową. Tę konkretną sprawę – dotyczącą sklepu, który znajduje się w Sochaczewie (na Mazowszu) – wzięło ponadto pod lupę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również Państwowa Inspekcja Pracy.

Doszło do naruszenia prawa? Tak sugeruje przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy

Bankier zwrócił uwagę, że sygnalistka (w tym przypadku pracownica, która zgłosiła nieprawidłowości) jest – zgodnie z prawem – objęta szczególną ochroną. Osób takich pracodawca nie może m.in. zwolnić za to, że przykładowo poinformowały o możliwym naruszeniu prawa. Poza tym Kiwerska działała w związku zawodowym, co dawało jej kolejną ochronę – zarząd OPZZ musi wyrazić zgodę na jej zwolnienie.

– Zignorowano ochronę wynikającą z ustawy o sygnalistach oraz z ustawy o związkach zawodowych. Nie przeprowadzono obowiązkowej konsultacji i nie uzyskano zgody zarządu związku, która w takich przypadkach jest decydująca – twierdzi Jendrusiak.

Zandberg, który ponad miesiąc temu odwiedził Dino, pisał na platformie X o „ludziach, którzy pracują w zimnie”. „Weszliśmy właśnie z interwencją poselską do pomieszczeń w Sochaczewie. Mamy udokumentowane naruszenie przepisów. PIP o tym wie, kontroli ciągle nie ma. Firma bezczelnie odmawia rozmowy. Robienie z ludzi mrożonki się opłaca” – podsumowywał gorzko.

