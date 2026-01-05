18-letnia wędkarka złowiła rekordową rybę. Znajdzie się w przewodniku, jest jeden warunek

Wydział Zasobów Przybrzeżnych Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Georgia potwierdził pod koniec grudnia nowy rekord stanu kobiet w wędkarstwie słonowodnym. Chandler Simon z Atlanty 25 listopada 2025 roku złowiła sierpika karolińskiego o wadze 1,53 kilograma podczas połowów w Christmas Creek w hrabstwie Camden. Ten imponujący wynik jest lepszy od poprzedniego rekordowego rezultatu wśród kobiet, który został ustanowiony w 2023 r. i wynosił nieco ponad 1 kg.

18-latka łowiła na pokładzie łodzi czarterowej wraz z kapitanem Jeremym Petro z wypożyczalni łodzi wędkarskich Island Lure Charters. Za przynętę Simon posłużyła żywa krewetka. Całkowita długość ryby to z kolei 39,37 centymetrów. W związku ze swoim osiągnięciem 19-latka otrzyma certyfikat rekordu stanu podpisany przez gubernatora Briana Kempa, komisarza Departamentu Zasobów Naturalnych Waltera Rabona oraz dyrektora Wydziału Zasobów Przybrzeżnych Douga Haymansa.

Haymans w wiadomości skierowanej do Simon pogratulował jej zarówno rekordu, jak i umiejętności jako wędkarza oraz sportowej postawy wykazanej podczas łowienia najcięższego sierpika karolińskiego w historii stanu. Nazwisko 18-latki pojawi się w przewodniku po przepisach dotyczących łowiectwa i rybołówstwa stanu Giorgia, o ile do czasu jego wydania jej wynik nie zostanie pobity.

Dla porównania rekord sierpika karolińskiego stanu Giorgia wśród mężczyzn należy do Billa Knighta z Buford. 18 sierpnia 2002 r. wędkarz złowił rybę o wadze 2,38 kg oraz całkowitej długości 53,97 cm. W tym wypadku za przynętę posłużyła z kolei martwa krewetka. 58-latek rekord pobił na prywatnej łodzi „Overtaker”, której właścicielem był Glenn Arp Jr. Połów miał miejsce około 3,21 km od Sapelo Sound.

