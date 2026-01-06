Jak wyglądało ukrywanie się Jaworka? Mogła mu pomagać nie tylko ciotka

Trwa proces ciotki Jacka Jaworka. Do tej pory odbyły się dwie rozprawy. Teresie D. grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. – Nie wiem, jak policja szukała mego ojca. W zeznaniach moich i mamy było mówione, że ojciec ma rodzinę w Dąbrowie Zielonej, nikomu nie wpadło do głowy, by sprawdzić ciotkę Teresę. Drogę do Borowców z Dąbrowy Zielonej można pokonać pieszo w 20 minut – mówiła w sądzie córka Jaworka, cytowana przez „Fakt”.

Jak przyznała, na telewizyjnych reportażach z Borowców rozpoznawała rattanowe meble ze swego pokoju. – Ojciec nie chciał się z nim rozstać, on nawet zabrał ze sobą stare noże, czajnik, krajalnicę do chleba. Nie mam żadnych wątpliwości, że to są rzeczy z domu w Borowcach. Przecież starsza kobieta nie przewiozła ich sama? Ktoś jej pomagał – oceniła Jaworka. Klucz do opustoszałego domu po tragedii w Borowcach miała tylko 59-letnia siostra Jaworka.

Ciotka ukrywała Jacka Jaworka. Czy ktoś jej pomagał?

Anna M. zapewniła, że była przekonana, że jej brat nie żyje. Miała też sporadycznie kontaktować się z Teresą D. i nie być u niej w domu przez 30 lat, bo pokłóciła się z jej siostrą. Inaczej twierdzi prokuratura. Jaworek miał odebrać sobie życie, z powodu złego stanu zdrowia. Ciotka próbowała mu pomóc i szukała pomocy u 59-latki, która jest pielęgniarką. Dzień przed śmiercią Jaworka ciotka rozmawiała z Anną M. przez godzinę. Ta oddzwaniała do niej kilkakrotnie.

59-latka zaprzeczyła, że prowadziła tak długą rozmowę z krewną. Tego samego dnia spotkała się z Teresą D. na ulicy w Dąbrowie Zielonej. Siostra Jaworka tłumaczyła, że jego ciotka skarżyła się wtedy na bóle sercowe i poradziła jej, żeby poszła do lekarza. 59-latka przyznała, że tylko raz zawiozła Teresie D. witaminy, bo źle wyglądała. Zapewniła, że nie były dla Jaworka, bo jak przypomniała, była pewna, że nie żyje.

