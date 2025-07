Jest akt oskarżenia ws. cioci Jaworka. Jej działanie wstrząsnęło bliskimi ofiar

Przypomnijmy – w 2021 roku Jaworek miała zastrzelić brata, bratową i nastoletniego syna pary. Do zabójstwa doszło w Borowcach (na Śląsku). Po wszystkim podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia i przez trzy lata pozostawał nieuchwytny dla służb. Policja poszukiwała go w całej Polsce – wydano za nim list gończy, a także Europejski Nakaz Aresztowania.

Sprawa Jaworka zakończyła się dopiero w lipcu 2024 r. – w Dąbrowie Zielonej. Na terenie tej miejscowości mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu tej samej broni, przy pomocy której dokonał najprawdopodobniej zabójstwa w Borowcach.

Uruchomiono postępowanie, które ma odpowiedzieć na pytanie, kto pomagał Jaworkowi przez cały ten czas, gdy pozostawał nieuchwytny dla organów ścigania i nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Rok temu, po ustaleniu, że podejrzany o potrójne zabójstwo nie żyj,e zatrzymano jego ciotkę (jest ona również jego matką chrzestną). Kobieta mieszka w Dąbrowie. Możliwe, że utrudniała postępowanie karne poprzez ukrywanie Jaworka.

Tragedia w Borowicach. Ciotka Jaworka z jednej strony płakała na mszach za zabitych, a z drugiej pomagała mu, dając mu schronienie w swoim domu

Kobieta przyznaje, że mężczyzna przebywał u niej od listopada 2023 r. do lipca 2024 r., a więc przez około osiem miesięcy. Gdzie był i kto pomagał mu wobec tego w pozostałym czasie? Możliwe, że ciotka Jaworka nie mówi całej prawdy, na co śledczy mają dowody – jak podaje dziennik „Fakt”.

Redakcja pisze, że w domu kobiety znaleziono kilka telefonów komórkowych domniemanego zabójcy i jego rzeczy osobiste. Według nich mieszkał on z kobietą znacznie dłużej niż kilka miesięcy.

Niedawno prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 75-latce. Na rozmowę z „Faktem” zgodziła się je siostra. — Nie ma dla niej żadnych okoliczności łagodzących, ona odpowiada za współmorderstwo, bo chroniła potrójnego zabójcę — mówi kobieta.

Co wiadomo o starszej kobiecie? Miała chodzić na msze sprawowane w intencjach zabitych, a nawet rozmawiać z bliskimi ofiar. W tym samym czasie zaś „w jej domu gościł Jaworek”.

Śląsk. Jest akt oskarżenia przeciwko 75-latce. Co zarzuca jej prokuratura? Pojawiły się nowe dowody, w tym tajemniczy film. Nagrał go sam Jaworek

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zarzuca jej pomoc podejrzanemu (konkretnie – utrudnianie postępowania karnego poprzez ukrywanie sprawcy zabójstwa). W międzyczasie śledczym udało się dotrzeć do materiałów dowodowych, które wskazują, iż był on w jej domu znacznie dłużej – to m.in. analiza zużycia prądu, wody czy materiałów budowlanych (miał prowadzić remont w jej domu w 2022 r.). Jest też nagranie z marca 2023 r., którego zapis wykonał sam podejrzany o trzy zabójstwa.

75-latka częściowo przyznała się do winy. Broniła się, że bała się o swoje życie, bo 55-latek posiadał broń i nosił ją ze sobą. Prokuratura nie dowierza jednak jej wyjaśnieniom, bo starsza kobieta w międzyczasie prowadziła normalne życie, m.in. robiła zakupy w sklepie czy odwiedzała cmentarz.

Teraz to sąd zdecyduje o dalszym losie kobiety.

