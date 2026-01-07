Wstrząsające odkrycie na terenie szpitala. Oto co ustalił koroner

7 stycznia, na terenie jednej z placówek medycznych w Poznaniu, odkryto ciało 51-latka. Zgłoszenie dot. niepokojącego znaleziska funkcjonariusze otrzymali nad ranem. Jak w rozmowie z przedstawicielem miejscowej policji dowiedział się portal Gazeta – zmarły leżał między budynkami, które wchodzą w skład dużego kompleksu szpitalnego.

Lokalna rozgłośnia podała zaś kolejne szczegóły – redakcja ustaliła, co znajdować miało się obok ciała 51-latka.

Tajemnicze okoliczności śmierci 51-latka. Obok ciała leżał wkrętak?

Serwis gazeta.pl skontaktował się z podkomisarzem Łukaszem Paterskim, by wypytać mundurowego o szczegóły zdarzenia – podzielił się on wstępnymi ustaleniami. – Koroner wykluczył udział osób trzecich, wskazując na przyczynę chorobową. Ciało wydaliśmy rodzinie – przekazał redakcji oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

To nie jedyne medialne doniesienia ws. Radio Poznań podawało dzisiaj, że zwłoki znajdowały się dokładnie w zewnętrznym łączniku (pomieszczeniu między budynkami). Redakcja nieoficjalnie dowiedziała się też, że obok mężczyzny leżeć miało narzędzie – śrubokręt. Rozgłośnia informowała, że 51-latek być może chciał przedostać do środka. „Być może chciał (...) spędzić noc [z 6 na 7 stycznia, czyli z wtorku, Święta Trzech Króli, na środę – red.] w cieple” – brzmią podejrzenia źródła.

Tragedia w Wielkopolsce. Co jeszcze wiadomo?

RP dementowało ponadto plotki o rzekomym dokonaniu wstrząsającego odkrycia na dachu kliniki, co podawały niektóre media.

Gazeta przekazała zaś, że zmarły najprawdopodobniej był osobą w kryzysie bezdomności. – Będziemy to ustalać, może na to wskazywać ubiór – zapowiedział rzecznik prasowy poznańskiej KMP. Okoliczności śmierci 51-latka będą ustalane przez służby.

