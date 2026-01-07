Warszawa. Nie żyje niemowlę. Są wyniki sekcji zwłok

We wtorek 6 stycznia w jednym z mieszkań przy ul. Modzelewskiego w Warszawie policjanci znaleźli zwłoki 7-miesięcznego dziecka. Jak podaje Interia, chłopiec prawdopodobnie nie żył już od kilku godzin, na co miały wskazywać ślady na jego ciele. Mimo tego funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji. Niestety, dziecka nie udało się uratować. Ratownicy medyczni stwierdzili jego zgon.

Tragiczne odkrycie w Warszawie. Niemowlę nie żyje

W chwili, kiedy doszło do interwencji, w mieszkaniu byli obecni rodzice chłopca. Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, oboje byli pod wpływem alkoholu. Prok. Piotr Antoni Skiba zaznaczył także, że „brak jest podstaw”, by uznać, że doszło do spowodowania śmierci dziecka przez czyny innych osób.

W środę w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok chłopca, z której wynika, że nagłe ustanie krążenia było przyczyną jego śmierci. Biegły stwierdził „wrodzoną wadę mózgu” u zmarłego dziecka. Zdaniem ekspertów to właśnie ona „mogła być odpowiedzialna za nagłe ustanie funkcji życiowych”.

W mieszkaniu doszło do awantury? Jest komunikat prokuratury

Prok. Skiba odniósł się także do medialnych doniesień, z których wynikało, że w mieszkaniu mogło dojść do awantury. Jak przekazał, po tym, gdy matka stwierdziła zgon dziecka, doszło „do krzyków, paniki”. – Rodzice wiedzieli, że dziecko jest chore, że ma wadę – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dotychczas przesłuchany został jedynie ojciec chłopca. – Z uwagi na stan zdrowia i silne reakcje psychiczne u matki, spowodowane śmiercią dziecka, niemożliwe było przesłuchanie jej w dniu dzisiejszym – przekazał prok. Skiba. Jak dodał, kobieta została przewieziona do szpitala psychiatrycznego.

Czytaj też:

Wstrząsające odkrycie na terenie szpitala. Oto co ustalił koronerCzytaj też:

Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje jedna osoba, są ranni