Wyglądają jak miniaturowe statki kosmiczne. Naukowcy właśnie je odkryli

Łącznie udokumentowano 15 gatunków, z czego sześć nigdy wcześniej w wodach Kolumbii nie zaobserwowano.

Grzebieniowce, nazywane też żebropławami, to jedne z najstarszych zwierząt na Ziemi. Pojawiły się setki milionów lat przed dinozaurami. Choć często mylone z meduzami, w rzeczywistości nie są z nimi spokrewnione. Występują we wszystkich oceanach świata i potrafią zachwycać wyglądem – ich ciała mienią się kolorami niczym żywy kalejdoskop.

Tęczowe kolory i niezwykła budowa grzebieniowców

Za ten spektakularny efekt odpowiada osiem pasów rzęsek biegnących wzdłuż ciała. Poruszając się synchronicznie, załamują światło i sprawiają, że grzebieniowce wyglądają, jakby pulsowały kolorami. Niektóre przypominają miniaturowe statki kosmiczne, inne balony wypełnione wodą albo długie, lśniące wstęgi dryfujące w wodnej toni.

Badanie tych stworzeń jest jednak ogromnym wyzwaniem. Są tak delikatne, że rozpadają się przy próbie odłowu.

– Te delikatne organizmy rozpuszczają się po zebraniu w sieci, dlatego można je badać tylko za pomocą zdjęć – mówi Juan Mayorga, oceanograf związany z National Geographic Pristine Seas i współautor badania.

Część materiału zebrano podczas ekspedycji Pristine Seas w 2022 roku, a pozostałe dane pochodziły od miłośników nauki, którzy dokumentowali obserwacje podczas nurkowania.

Kluczowe ogniwo morskiego ekosystemu

Grzebieniowce pełnią ważną rolę w oceanicznej sieci pokarmowej. Są drapieżnikami – żywią się ikrą, larwami oraz innymi drobnymi organizmami planktonowymi. Jak opisuje Smithsonian Ocean, wiele gatunków wykorzystuje tak zwane koloblasty – wyspecjalizowane komórki na czułkach, które uwalniają lepki klej, dzięki któremu łatwiej jest im polować.

Same grzebieniowce również padają ofiarą innych zwierząt – żywią się nimi ryby, żółwie morskie oraz skorupiaki.

Fotografia zamiast siatki badawczej

Ponieważ fizyczne pobranie okazów było niemożliwe, kluczową rolę odegrała fotografia podwodna. To właśnie zdjęcia pozwoliły naukowcom nie tylko zachwycić się urodą tych organizmów, ale też dokładnie je sklasyfikować.

– Wyniki wypełniają lukę w historycznych informacjach na temat kluczowej grupy planktonu galaretowatego i pokazują wartość nieinwazyjnych metodologii – podkreśla Cristina Cedeño-Posso, główna autorka badania i badaczka z INVEMAR.

