Fusy po kawie miały odmienić branżę budowlaną. Naukowcy wskazują kierunki

Naukowcy z Uniwersytetu RMIT w Australii cały czas pogłębiają wiedzę na temat odkrytych przez siebie właściwości fusów po kawie. Od miesięcy utrzymują, że ten organiczny produkt może wspomóc branżę budowlą, a jednocześnie ograniczyć ilość odpadów.

Australia. Fusy po kawie wzmocnią beton?

Każdego roku na świecie powstaje około 10 miliardów kilogramów resztek po zmielonej kawie. Większość kończy na wysypiskach, przyczyniając się do emisji gazów i pogłębiania efektu cieplarnianego. W tym samym czasie branża budowlana zmaga się z rosnącym zapotrzebowaniem na beton, który również zostawia znaczący ślad w środowisku.

Z artykułu opublikowanego w „Journal of Cleaner Production” dowiedzieliśmy się o próbach rozwiązania obu powyższych kwestii za jednym zamachem. Na australijskim RMIT opracowano metodę przekształcania fusów po kawie w potężny dodatek do betonu.

W procesie pirolizy, czyli podgrzewania kawowych odpadków do ponad 350 stopni Celsjusza, pozbywa się tlenu z fusów. Bogaty w węgiel materiał może następnie zostać włączony do mieszanki cementu, co wzmacnia ją nawet o 30 procent.

Kawa i mocniejsze konstrukcje. Czym zajmą się teraz naukowcy?

Obiecujące odkrycie wymaga jednak jeszcze wielu dalszych badań. Te znajdują się wciąż na wstępnym etapie, dlatego naukowcy wskazali trzy główne kierunki, w których będą podążać w najbliższych latach.

określenie długoterminowej wytrzymałości betonu wzmacnianego kawą testy wytrzymałościowe, obejmujące cykle mrozu, absorpcję wody i abrazję poszukiwanie innych źródeł odpadów organicznych do produkcji biowęgla

Badacze spodziewają się, że ewentualne potwierdzenie potencjału odpadów po kawie może całkowicie odmienić branżę budowlaną. Zamiana fusów w mocniejszy beton to nie tylko sprytny recykling. Dla naukowców będzie to dowód, iż możliwe jest stworzenie bardziej zrównoważonej pod względem surowców przyszłości.

Czytaj też:

To „czarne złoto” przebadano w dziesiątkach analiz. Wspiera ciśnienie i cukier, ale jest jeden warunekCzytaj też:

Jak żyć dłużej? Ekspertka: Mało znana dieta może być równie skuteczna co śródziemnomorska