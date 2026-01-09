Kontrowersje wokół pielgrzymki kibiców. Jest potwierdzenie ws. Nawrockiego na Jasnej Górze

Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”. Odbędzie się ona w sobotę 10 stycznia 2026 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. W programie zapowiedziano uroczystą mszę świętą z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 12. Z kolei o godz. 15.15 ma dojść do spotkania z kibicami na Szczycie Jasnogórskim. Planowane jest wystąpienie Nawrockiego.

Sprawę komentował w Polsat News Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że „kibice są ważnym elementem życia społecznego w Polsce dla pana prezydenta”. Zwrócił też uwagę, że głowa państwa i Donald Tusk kibicują jednemu klubowi piłkarskiemu – Lechii Gdańsk. – Kibiców też będzie pozdrawiał pan prezydent – podsumował Przydacz.

Jednym z głównych organizatorów wydarzenia jest ks. Jarosław Wąsowicz, obecny kapelan Nawrockiego i sympatyk gdańskiej Lechii. W programie pielgrzymki kibiców jest też emisja filmu sprzed 13 lat Mariusza Pilisa „Bunt Stadionów”, która odbędzie się o godz. 14 w sali o. Kordeckiego.

To nie pierwszy raz, kiedy Nawrocki będzie uczestniczył w pielgrzymce. W zeszłym roku jako kandydat na prezydenta otrzymał zaproszenie. Doszło do kontrowersji. Nawrocki spotkał się z kibicami w sali przyległej do kościoła. W pewnym momencie uczestnicy pielgrzymki zaczęli skandować: „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”.

– Podczas takich spotkań kibice podejmują różne wyzwania, biorą na swoje sztandary różne hasła. Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny – tłumaczył się dzień później Nawrocki. Kandydat na prezydenta wyjaśnił, że „był na tych pielgrzymkach jako szeregowy pracownik IPN, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej”.

