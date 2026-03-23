Stanowski zdradził, po co zadzwonił do niego Nawrocki. Padło zaskakujące pytanie

Krzysztof Stanowski w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim podkreślił, że osobiście poznał Karola Nawrockiego jeszcze w czasach kampanii wyborczej.

– Potem też mieliśmy kilka razy kontakt. Jest bardzo miłym człowiekiem i tak po ludzku czuję do niego sympatię. Zawsze był wobec mnie fair – mówił szef Kanału Zero. – To ja jako jedyny podczas debaty prezydenckiej w TV Republika zwróciłem się do niego z apelem, żeby wyjaśnił sprawę słynnej kawalerki pana Jerzego. Inni politycy o to nie pytali – dodawał.

Krzysztof Stanowski ocenił Karola Nawrockiego

W dalszej części podcastu, Kuba Wojewódzki zapytał o znajomości prezydenta. Nawiązał m.in. do Tomasza P. ps. „Dragon”, z którym głowa państwa spotkała się w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę. Mężczyzna jest dobrze znany służbom, ponieważ ma za sobą wyjątkowo bogatą kryminalną przeszłość. „Dragon” jest wielokrotnie karanym przywódcą gangu białostockich kiboli i ma na swoim koncie liczne wyroki.

Dopytywany, czy „mimo tego nadal patrzy na Karola Nawrockiego, jak na miłego faceta”, Krzysztof Stanowski odparł, że „szanuje ludzi, którzy nie udają, że wywodzą się z innego środowiska, niż są”. – Bardziej mnie drażni to, że ktoś udaje kogoś innego – tłumaczył.

Po co Karol Nawrocki dzwonił do Krzysztofa Stanowskiego?

Szef Kanału Zero przyznał, że Karol Nawrocki zadzwonił do niego dwa albo trzy razy w życiu. – Raz zadzwonił do mnie po tym, jak wróciłem z Arabii Saudyjskiej, gdzie nagrywałem materiał z Grzegorzem Krychowiakiem, Quebo i Kizo – opowiadał prezenter.

– Prezydent zapytał wówczas co słychać u Kizo, czy wszystko u niego w porządku, czy jest w dobrym zdrowiu. Panowie kiedyś się poznali, ponieważ Kizo także kibicował Lechii Gdańsk i jechali razem autokarem na mecz. Ja lubię ludzi, którzy nie udają, że nie znają kogoś, kogo w rzeczywistości znają – relacjonował.

twitter

Karol Nawrocki jest dobrym prezydentem Polski?

Krzysztof Stanowski dopytywany, czy jego zdaniem Karol Nawrocki dobrze sprawdza się w roli gospodarza Pałacu Prezydenckiego odparł, że „polityk ma dobre wyczucie społecznych nastrojów”.

– Po raz pierwszy przestrzelił z zawetowaniem ustawy o SAFE. Mam do niego rodzaj sympatii z powodu tego, jak był traktowany przez media. Gdy go poznałem, okazało się, że jest naprawdę inteligentnym facetem. Tymczasem miesiącami robiono z niego durnia. Solidaryzuję się czasami z ludźmi, których oczerniają media.

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Wprost wynika, że 39,1 proc. Polaków jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez Karola Nawrockiego. Z tej grupy 18,3 proc. wskazało odpowiedź „bardzo dobrze” a 20,8 proc. „dobrze”.

Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. badanych. 10,2 proc. ocenia działalność głowy państwa „źle” a 28,4 proc. „zdecydowanie źle”. 18,1 proc. postawiło na odpowiedź „ani dobrze ani źle” a 4,1 proc. nie ma zdania”.

