Nagranie z Nawrockim obiegło sieć. „Ta ręka to gest sztyletu”

Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką udał się do Włoch. W programie prezydenckiej wizyty znalazło się m.in. spotkanie z prezydentem Sergio Mattarellą oraz udział w uroczystościach z okazji 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Polityk rozmawiał także z szefową włoskiego rządu Giorią Meloni. Nagrania z oficjalnego powitania szybko obiegły internet i wywołały sporo komentarzy. Internauci szczególną uwagę zwrócili na sposób, w jaki polski Karol Nawrocki przywitał włoską polityczkę.

Tak Nawrocki przywitał Meloni. Zaskakujący gest

Na opublikowanych materiałach widać, jak prezydent całuje Giorgię Meloni w dłoń oraz policzki, po czym mocno ją obejmuje. W sieci pojawiły się głosy, że cała sytuacja wyglądała dość niezręcznie, a sama premier Włoch wydawała się wyraźnie zaskoczona gestem polskiego prezydenta.

– Dużo zależy od kontekstu i sposobu wykonania. Giorgia Meloni jest polityczką o dość tradycyjnym wizerunku i we włoskiej kulturze taki gest prawdopodobnie nie wywołuje automatycznie oburzenia – oceniła Marta Rodzik, ekspertka od mowy ciała.

– Ten gest bardziej może być interpretowany jako podkreślenie szacunku, manifestacja klasycznej uprzejmości albo świadoma stylizacja dyplomatyczna. Natomiast część komentatorów (szczególnie z bardziej nowoczesnym albo egalitarnym podejściem) może uważać całowanie dłoni przez głowę państwa za zbyt archaiczne, paternalistyczne albo zbyt osobiste jak na oficjalny protokół – dodała.

Nawrocki i Meloni w centrum uwagi. Ekspertka komentuje

Internauci zwrócili jednak uwagę nie tylko na zachowanie Karola Nawrockiego, ale również na postawę Giorgii Meloni podczas powitania. Szefowa włoskiego rządu przez część spotkania trzymała jedną rękę za plecami, co według ekspertki może mieć określone znaczenie w komunikacji niewerbalnej.

– Ręka trzymana za plecami podczas powitania, to w kulturze włoskiej tzw. gest sztyletu, wykonywany w kontekście ostrzeżenia, sugerujący ukryte zagrożenie lub zdradę. W analizach mowy ciała polityków gest ten jest interpretowany jako sygnał braku zaufania. Pani Meloni miała tak ułożoną rękę zarówno, gdy witała się z naszym premierem, jak i teraz z panem prezydentem Nawrockim – wyjaśniła Marta Rodzik.

