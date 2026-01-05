Kontrowersje wokół pielgrzymki kibiców. Nawrocki pojawi się na Jasnej Górze?

W najbliższy weekend, a konkretnie w sobotę 10 stycznia, na Jasnej Górze po raz osiemnasty odbędzie się pielgrzymka kibiców. Jednym z głównych organizatorów wydarzenia jest ks. Jarosław Wąsowicz, obecny kapelan prezydenta Karola Nawrockiego i zadeklarowany kibic Lechii Gdańsk.

Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Syn Nawrockiego zachęca do udziału

Jak poinformowali organizatorzy, w tym roku w pierwszej kolejności o godzinie 12 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie msza święta. Dwie godziny później w sali o. Kordeckiego zaplanowano projekcję filmu „Bunt stadionów” w reżyserii Mariusza Pilisa. Na zakończenie – o godzinie 15 – odbędzie się spotkanie na błoniach jasnogórskich.

Do udziału w wydarzeniu zachęca Daniel Nawrocki, syn prezydenta. „Przyjeżdżamy na Jasną Górę, wszyscy w swoich szalikach, modlimy się za Polskę, bo ta pielgrzymka pokazała, że są takie wartości, które nas wszystkich łączą. Nasza ojczyzna dla kibiców jest taką wartością” - słyszymy we fragmencie jego rozmowy z ks. Jarosławem Wąsowiczem.

Nawrocki na Jasnej Górze. Burza po spotkaniu

W ubiegłym roku na Jasnej Górze z kibicami spotkał się Karol Nawrocki. Doszło wówczas do incydentu, który był szeroko komentowany. W pewnej chwili uczestnicy pielgrzymki zaczęli skandować hasło „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę” znane z demonstracji narodowców.

Do incydentu doszło po tym, jak 11-letni chłopiec zapytał kandydata popieranego przez PiS, czy jeśli wygra wybory, „nie dopuści lewackiej ideologii do szkół”. Pod adresem ówczesnego szefa IPN popłynęły głosy krytyki o wykorzystywanie Kościoła w walce politycznej.

W odpowiedzi na zarzuty przeor jasnogórskiej świątyni stwierdził, że paulini nie zamkną drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne. – Organizatorzy powinni jednak uszanować panujący na Jasnej Górze regulamin – dodał.

Na razie nie wiadomo, czy w tym roku na Jasnej Górze pojawi się Karol Nawrocki. Biuro prasowe klasztoru przekazało, że głowa państwa otrzymała zaproszenie. Zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta o udział głowy państwa w wydarzeniu, jednak do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

