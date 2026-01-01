Tak Nawrocki zmienia Pałac Prezydencki. Wprowadził nowy zwyczaj

Karol Nawrocki wprowadził w ostatnim czasie spore zmiany w Pałacu Prezydenckim. W połowie grudnia z budynku przy Krakowskim Przedmieściu zniknął Okrągły Stół. Ponadto, przed budynkiem przy Krakowskim Przedmieściu po raz pierwszy postawiono bożonarodzeniową szopkę.

Głowa państwa wymieniła także obraz w swoim gabinecie. Dzieło Wojciecha Kossaka zastąpił obraz „Burza” autorstwa Zdzisława Jasińskiego.

Nowy zwyczaj w Pałacu Prezydenckim

Decyzją Karola Nawrockiego w czwartek 1 stycznia o godzinie 12.00 została uroczyście zmieniona flaga Polski powiewająca nad budynkiem przy Krakowskim Przedmieściu. Nie jest to jednorazowa akcja.

W każdą sobotę (rozpoczynając od 3 stycznia), zawsze o godzinie 12.00 będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim. Z zapowiedzi współpracowników głowy państwa wynika, że zdjęte biało–czerwone flagi trafią do polskich szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

Nawrocki wprowadził nowy zwyczaj

Kancelaria Prezydenta zwróciła uwagę na fakt, że „zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie głowy państwa jest utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego”. Zaznaczono również, że „w polskich realiach tradycja ta ma znaczenie szczególne – zakorzenione w pamięci historycznej i doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość”.

„Biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje” – dodał rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

