Widzowie wściekli po Sylwestrze TV Republika. Poszło o jedną rzecz

Telewizja Tomasza Sakiewicza zorganizowała w Chełmie swoją zabawę sylwestrową. Na scenie pojawiły się głównie gwiazdy disco polo, dance oraz pop. Publiczność mogła posłuchać występów m.in. Milano, Defis, Bayer Full, Playboys, M.I.G., Afterparty, Power Play oraz Classic. Impreza rozpoczęła się o 19:30. Jak się okazało, jedna rzecz wyraźnie nie spodobała się widzom.

TV Republika nie pokazała orędzia Karola Nawrockiego.

O godzinie 20:00 swoje noworoczne orędzie wygłosił Karol Nawrocki. Było to pierwsze takie wystąpienie za jego kadencji. Stacja Tomasza Sakiewicza nie pokazała przemówienia prezydenta, tylko kontynuowała sylwestrowy koncert. Gdy inne telewizje transmitowały wystąpienie głowy państwa, w TV Republika można było posłuchać niemieckiej grupy Fun Factory, znanej z przeboju „I Wanna Be with U”. W ubiegłym roku sylwestra także nie przerwano, aby pokazać orędzie Andrzeja Dudy.

Część widzów nie kryła oburzenia tym, że nie mogli wysłuchać noworocznego przemówienia prezydenta. „Skandal! I to jest niby patriotyczna stacja?”; „Nawet TVN pokazał orędzie, a w nie. Wstyd, Republiko”; „Niemiecki dance zamiast orędzia Karola Nawrockiego”; „Totalny blamaż” – grzmieli internauci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Telewizja Republika nie ma ustawowego obowiązku transmitowania orędzia prezydenckiego, ponieważ jest stacją prywatną. Tym samym decyzja o pokazywaniu lub nie wystąpień głowy państwa należy do kierownictwa stacji.

Orędzie noworoczne Karola Nawrockiego

W swoim pierwszym noworocznym orędziu Karol Nawrocki stwierdził m.in. że w mijającym roku swoim wyborem Polacy wyraźnie pokazali, że sprawy państwa nie idą w dobrą stronę, że potrzebna jest zmiana, że głos obywateli musi znów być głosem decydującym.

– Wskazaliście Państwo kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Ten nowy dobry kierunek w 2026 roku musi więc oznaczać: rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli – kontynuował prezydent.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że nasz kraj „znalazł się w miejscu, które jeszcze niedawno wydawało się trudne do osiągnięcia” – G20. Prezydent podkreślił, że to „owoc pracy pokoleń Polek i Polaków – ludzi pracowitych, ambitnych, odważnych, którzy dzięki innowacyjności i talentom potrafili zbudować silną gospodarkę niemal od podstaw”.

