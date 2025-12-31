Trwa walka o właściciela TVN. Najnowsza oferta zostanie odrzucona?

Warner Bros Discovery, właściciel TVN, prawdopodobnie odrzuci nową ofertę Paramount Skydance na 108,4 miliarda dolarów – poinformowała agencja Reutera. Decyzja dotycząca słynnego hollywoodzkiego studia ma zostać podjęta pomimo osobistej gwarancji miliardera Larry’ego Ellisona popierającego ofertę giganta medialnego. Zarząd nie podjął jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie, ale ma się spotkać w przyszłym tygodniu.

Ten ruch może sprawić, że Warner Bros będzie nadal dążyć do zawarcia konkurencyjnej transakcji gotówkowo-akcyjnej z Netflixem. Ellison, którego syn David jest prezesem i dyrektorem generalnym Paramount, osobiście zagwarantował kapitał własny stanowiący podstawę oferty, mając nadzieję, że rozwieje to wątpliwości, które towarzyszyły wcześniejszej propozycji.

Warner Bros prawdopodobnie odrzuci najnowszą ofertę Paramount. Co dalej z właścicielem TVN?

Firma nie podwyższyła swojej oferty gotówkowej w wysokości 30 dolarów za akcję, ale podniosła regulacyjną opłatę za odstąpienie od umowy, aby dorównać Netflixowi, oraz przedłużyła termin składania ofert. Analitycy twierdzą, że oferta Netflixa o wartości 82,7 mld dol., choć niższa pod względem wartości nominalnej, oferuje jaśniejszą strukturę finansowania i mniejsze ryzyko realizacji.

Zgodnie z warunkami tej umowy, Warner Bros poniesie opłatę za zerwanie umowy w wysokości 2,8 mld dol., jeśli wycofa się z umowy z Netflixem. Harris Oakmark, piąty co do wielkości inwestor Warner Bros, stwierdził, że zmieniona oferta nie jest „wystarczająca” i zaznaczył, że nie pokrywa ona opłaty za zerwanie umowy. Paramount argumentował, że jego oferta napotka mniej przeszkód regulacyjnych.

Paramount Skydance obejdzie się smakiem? Oferta Netflixa pokrzyżuje im plany

Połączenie Paramount i Warner Bros stworzyłoby studio większe niż lider branży Disney i połączyłoby dwóch głównych operatorów telewizyjnych. Zarząd Warner Bros wcześniej nakłaniał akcjonariuszy do odrzucenia oferty Paramount o wartości 108,4 mld dol. za całą spółkę, w tym jej aktywa telewizji kablowej, powołując się na obawy dotyczące pewności finansowania i braku pełnej gwarancji ze strony rodziny Ellisonów.

Paramount argumentował, że jego oferta jest bardziej odporna na zmiany rynkowe niż propozycja Netflixa o wartości 82,7 mld dolarów, której wartość zmieniała się wraz z kursem akcji Netflixa. Ustawodawcy z obu stron wyrazili obawy dotyczące dalszej konsolidacji w branży medialnej. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że zamierza wypowiedzieć się na temat tej przełomowej transakcji.

