Poseł PiS szalał na Sylwestrze TV Republiki. Jest nagranie

Telewizja Republika organizowała w Chełmie swoją zabawę sylwestrową. Występom gwiazd na żywo przysłuchiwał się Janusz Kowalski.

Sylwester TV Republika. Tak bawił się Janusz Kowalski

Poseł PiS udostępnił w sieci nagranie, na którym słychać odliczanie do północy. Na krótkim filmiku polityk w niebieskich sylwestrowych okularach tańczy do popularnego hitu disco polo.

„Tak przywitałem 2026 rok w Chełmie na Sylwestrze z TV Republika! Znakomita zabawa, kilkanaście tysięcy ludzi, świetna muzyka. I tak trzeba żyć. Szczęśliwego Nowego Roku!” – napisał Janusz Kowalski.

Chwilę później ze sceny można było usłyszeć życzenia od szefa stacji Tomasza Sakiewicza. – Niech to będzie rok republikański, z Telewizją Republika, zmiany w Polsce. Zasługujemy na lepszą Polskę, zasługujemy, aby ją zmienić. A nam wszystkim życzę pokoju. Pokój Tobie Polsko! Pokój dla Europy! Pokój dla całego świata – wykrzykiwał.

W trakcie imprezy organizowanej przez TV Republika ze sceny wybrzmiały głównie hity disco polo oraz dance. Na scenie pojawiły się znane zespoły i wykonawcy, wśród nich Weekend, Milano, Defis, Bayer Full, Playboys, M.I.G., Afterparty, Power Play, Classic, Nowator oraz Ines. Dla publiczności zagrali także Fun Factory, No Mercy oraz Captain Jack.

TV Republika nie pokazała orędzia Nawrockiego

Sylwester w Chełmie wzbudził jednak kontrowersje wśród części widzów. Powód? Stacja Tomasza Sakiewicza nie pokazała noworocznego orędzia Karola Nawrockiego, tylko kontynuowała sylwestrowy koncert.

Gdy inne telewizje transmitowały wystąpienie głowy państwa, w TV Republika można było posłuchać niemieckiej grupy Fun Factory, znanej z przeboju „I Wanna Be with U”. W ubiegłym roku sylwestra także nie przerwano, aby pokazać orędzie Andrzeja Dudy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Telewizja Republika nie ma ustawowego obowiązku transmitowania orędzia prezydenckiego, ponieważ jest stacją prywatną.

