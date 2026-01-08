„Wielkie halo” ws. spotkania Tuska z Nawrockim. Kwaśniewski: Świadczy to o jakiejś chorobie

Aleksander Kwaśniewski zabrał głos ws. spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim, które zostało zaplanowane na piątek na godz. 13.30. Według byłego prezydenta spotkania głowy państwa z szefem rządu „powinny być rutynowe i mieć swój tryb”. – W sprawach tak zasadniczych jak bezpieczeństwo czy Ukraina powinny w ogóle odbywać się bardzo często – przekonywał Kwaśniewski. Zdaniem byłego prezydenta wokół rozmowy rozniosło się „wielkie halo”.

– To wszystko nie ma najmniejszego sensu i świadczy o jakiejś chorobie, na którą cierpią w Polsce politycy. Dobrze, że do spotkania dojdzie. Miejmy nadzieję, że to otworzy taką „normalność” w relacjach prezydenta z premierem, że przynajmniej będą się spotykać. Nie będą się zgadzać, prezydent będzie wetował ustawy rządowe, rząd będzie starał się to jakoś omijać, no ale przynajmniej będzie jako taki dialog. Na razie go nie było – komentował Kwaśniewski.

Spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Aleksander Kwaśniewski o „fatalnej sytuacji”

Była głowa państwa oceniła, że na razie mieliśmy do czynienia z „oświadczeniami odrzucającymi możliwość jakiejkolwiek współpracy”. Kwaśniewski stwierdził, że to „fatalna sytuacja z punktu widzenia oczekiwań Polaków, interesu państwa, konstytucji i sytuacji międzynarodowej”. Były prezydent tłumaczył, że „my musimy mieć skutecznie współpracujące organy władzy wykonawczej, czyli prezydenta i rząd”.

– Oni nie muszą się lubić, nie muszą pić sobie z dzióbków, ale oni muszą utrzymywać stały dialog, przekazywać sobie uczciwie informacje dotyczące szczególnie tego, co się dzieje w kwestiach bezpieczeństwa i dać nam Polakom gwarancję, że czytali konstytucję, że wiedzą co tam jest napisane i jakie mają z tego tytułu obowiązki – podsumował Kwaśniewski.

Czytaj też:

Jednak się dogadali. Kulisy spotkania Donalda Tuska i Karola NawrockiegoCzytaj też:

Miażdzący sondaż. Polacy nie mają złudzeń ws. Nawrockiego i Tuska