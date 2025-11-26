Takiego sondażu dawno nie było. Doskonałe wieści dla Tuska.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, w jaki sposób rozłożyłyby się głosy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska.

Nowy sondaż. KO w górę, fatalne wieści dla PiS

Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 30,4 proc. respondentów (brak zmian od poprzedniego sondażu). Kolejna pozycja przypadła Prawu i Sprawiedliwości, które cieszy się aktualnie poparciem 27,1 proc. Polaków (zmiany w granicach błędu statystycznego). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 16,1 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się także Lewica, na którą chciałoby zagłosować 7,2 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskałaby 5,1 proc. głosów.

Fatalne wyniki odnotowali natomiast koalicjanci Donalda Tuska. Zarówno PSL, jak i Polska 2050 znalazłyby się poniżej progu wyborczego z wynikami odpowiedni 3,2 proc. oraz 1,7 proc. Tym samym przy Wiejskiej nie zobaczylibyśmy polityków z obu tych ugrupowań. W Sejmie zabrakłoby także przedstawicieli partii Razem, na którą chciałoby zagłosować 3,9 proc. badanych.

5,3 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, nie było w stanie jednoznacznie zadeklarować, którą partię popierają.

Pozytywny trend dla KO. Nowy sondaż

– Utrwalił się pozytywny trend dla Koalicji Obywatelskiej i negatywny dla PiS. Niewielkie wzrosty poparcia dla Konfederacji i Lewicy są w granicach błędu statystycznego – komentował na łamach „Rzeczpospolitą” prezes IBRiS Marcin Duma.

– Zmiany w granicach błędu. Stabilność, która potrwa, ale nie da się jej utrzymać do wyborów. Miesiąc miodowy po wyborach prezydenckich minął. Opozycja ma większość, ale to KO jest liderem – dodał prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chociaż Koalicja Obywatelska utrzymuje kilkupunktową przewagę nad PiS i utrwala pozytywny trend, to wyniki pozostałych ugrupowań są znakiem alarmowym dla formacji rządzącej. Sondaż daje przewagę blokowi partii prawicowych (PiS z Konfederacją — 43,2 proc., a z partią Brauna 48,3 proc.) nad obecną koalicją (KO i Lewica — 37,6 proc.).

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony metodą CATI na próbie 1075 osób.

