Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Mamy najnowszy sondaż

Z badania CBOS wynika, że w lutym trudno mówić o dużych zmianach w kwestii oceny rządu przez Polaków. Ekipę Donalda Tuska popiera 34 proc. badanych, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania. Jest też takim samym wynikiem, jaki odnotowano w listopadzie ubiegłego roku.

Sondaż. Jak Polacy oceniają rząd Tuska?

Z kolei negatywny stosunek do rządu deklaruje 41 proc. ankietowanych. Tutaj również mamy poprawę o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca, kiedy to negatywnie o ekipie rządzącej mówiło 42 proc. Polaków. Podobnie można zauważyć też stabilizację trendu, w grudniu było to również 42 proc. odpowiedzi, a w listopadzie 41.

Wypłaszcza się również linia, którą łączone są wyniki przy odpowiedziach wskazujących na obojętny stosunek. W tym miesiącu wybrało tę opcję 22 proc. pytanych. W styczniu było to również 22 proc., w grudniu 23, a w listopadzie znów 22 proc. 3 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”. Tak samo było w poprzednim miesiącu i w listopadzie. W grudniu na taką opcję zdecydowało się 2 proc. badanych.

Co ciekawe, aktualne oceny rządu są w większości przypadków podobne do tych z pierwszego miesiąca po wyborach. W styczniu 2024 roku gabinet Donalda Tuska negatywnie oceniało 39 proc. osób (przypomnijmy – dziś 41), obojętnie 19 (dziś 22), a nie umiało odpowiedzieć 3 proc. (tyle samo, co obecnie). Największa różnica jest w odpowiedziach pozytywnych – wtedy było to 39 proc., a teraz jest 34.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (430) przeprowadzono w dniach od 5 do 16 lutego 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).

