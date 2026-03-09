Polska wiosna nie potrwa długo. Meteorolodzy mają złe wieści

Początek marca zaskakuje pogodą, która bardziej przypomina środek wiosny niż końcówkę zimy. Tak ciepłych i słonecznych dni o tej porze roku dawno w Polsce nie było. Prognozy wskazują, że taka aura utrzyma się jeszcze przez co najmniej tydzień, choć w drugiej połowie miesiąca mogą nadejść wyraźne zmiany.

Prognoza pogody na drugą połowę marca 2026

Najbliższe dni upłyną pod znakiem wyżowej pogody. Oznacza to sporo słońca, niewiele chmur i bardzo mało opadów. Do Polski napływa też wyjątkowo ciepłe powietrze. Według prognoz temperatura w tym tygodniu będzie nawet o 4–6 stopni wyższa niż średnia z ostatnich 30 lat. Termometry pokażą od 12 do 17 stopni, a w połowie tygodnia i przed weekendem na południu oraz zachodzie kraju lokalnie nawet 20 stopni Celsjusza.

Najcieplej zapowiada się środa 11 marca. W wielu miejscach może to być najcieplejszy dzień od początku roku. Na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 21 kresek. Nieco chłodniej będzie nad morzem oraz miejscami przy zachodniej granicy, gdzie temperatura maksymalna wyniesie około 8–12 stopni.

Choć w ciągu dnia będzie bardzo przyjemnie, noce pozostaną chłodne. Szczególnie na wschodzie i południu kraju możliwe są przymrozki, zwłaszcza tam, gdzie pojawią się większe rozpogodzenia.

Pogoda na marzec 2026. Możliwe pierwsze burze

Meteorolodzy ostrzegają jednak, że w niektórych regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet pierwsze w tym sezonie wiosenne burze. Nie będą one jednak gwałtowne i wystąpią tylko lokalnie. Co więcej, w wielu miejscach przez cały tydzień może nie spaść ani jedna kropla deszczu.

Pierwsze sygnały zmian w pogodzie mogą pojawić się pod koniec tygodnia. Do Polski zaczną docierać fronty atmosferyczne z zachodu, które przyniosą więcej chmur i opadów. Temperatura nadal będzie dość wysoka, ale zacznie stopniowo spadać.

Jeśli prognozy się sprawdzą, w drugiej połowie marca pogoda stanie się bardziej dynamiczna. Możliwy jest kilkudniowy okres z większym zachmurzeniem, częstszym deszczem i temperaturami spadającymi w ciągu dnia do około 5–10 stopni. Niewykluczone, że miejscami pojawi się nawet deszcz ze śniegiem, a w górach znów spadnie śnieg.

O tym jaka będzie długoterminowa prognoza do Polski mówił w jednym z ostatnich odcinków "Rozmowy Wprost" dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Zachęcamy do lektury i oglądania wywiadu w serwisie Youtube.

Czytaj też:

Długoterminowa prognoza dla Polski. Ekspert mówi, jaka będzie Wielkanoc. Jest jedno „ale”Czytaj też:

Groźne zjawisko nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty