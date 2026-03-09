Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Wtedy nastąpi zwrot. Synoptyk ujawnia

W ciągu najbliższych dni w Polsce wciąż będą utrzymywały się wysokie temperatury. Nie należy jednak przyzwyczajać się do takiego stanu rzeczy, bo już wkrótce nadejdzie kolejny pogodowy zwrot.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Tak będą kształtowały się temperatury

Za wysokie temperatury w kraju będzie odpowiadało powietrze płynące z południa Europy, z rejonu Morza Śródziemnego.

„Przemieszczanie się tych ciepłych mas powietrza z południa na północ wspólnie zagwarantują wyż znajdujący się na wschodzie kontynentu i niże przemierzające Atlantyk oraz zachodnie krańce Europy. Między wspomnianymi układami ciśnienia silnym strumieniem będzie płynąć ciepło, które dotrze nawet do Skandynawii” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl.

Ekspert przygotował długoterminową prognozę temperatury na najbliższe 16 dni. Wiosenne warunki będą utrzymywały się aż do piątku 13 marca, kiedy temperatura maksymalna wzrośnie do 17-18 stopni Celsjusza. W weekend zrobi się chłodniej, a termometry będą wskazywały od 10 do 15 stopni. Podobne warunki będą w kolejnych dniach.

Kolejna fala ochłodzenia nadejdzie po 20 marca, kiedy temperatury będą oscylowały na poziomie od 8 do 13 stopni Celsjusza. Zbliżonych wartości na termometrach należy spodziewać się do 24 marca, kiedy kończy się zasięg najnowszej długoterminowej prognozy pogody.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Jaka będzie Wielkanoc i lato?

Niektórzy zastanawiają się nad warunkami atmosferycznymi, patrząc na zdecydowanie dalszą perspektywę. Pojawiają się pytania o to, jaka będzie pogoda w czasie Wielkanocy, a także czy nadchodzące lato będzie przebiegało z ekstremalnie wysokimi temperaturami. W niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” na ten temat wypowiadał się dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy.

Czytaj też:

Zmiana czasu na letni. Kiedy i w którą stronę przestawiamy zegarki?Czytaj też:

Naukowcy wzięli pod lupę znalezisko znad Pacyfiku. Oto, co odkryli