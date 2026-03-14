Gwałtowny przewrót w pogodzie. Zacznie się 15 marca

Jeszcze w sobotę wielu mieszkańców Polski mogło korzystać z wyjątkowo przyjemnej, wiosennej aury – temperatury w ciągu dnia sięgały bowiem od 15 do nawet 19 stopni Celsjusza. Od zachodu jednak zbliża się układ niżowy, który stopniowo zmieni pogodę w całym kraju.

Noc z soboty na niedzielę. Mocny spadek temperatury

W nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca) nasz kraj znajdzie się pod wpływem dwóch różnych stref atmosferycznych. Wschodnia część Polski pozostanie pogodna i sucha, natomiast na zachodzie pojawi się więcej chmur; popada także deszcz.

Ta noc będzie dość chłodna – temperatura spadnie bowiem do około 3-5 stopni Celsjusza na wschodzie i zachodzie kraju, a w centrum, na północy i południu na termometrach zobaczymy 6-9 stopni Celsjusza.

Niedziela z wyraźnym ochłodzeniem i opadami

W niedzielę (15 marca) układ niżowy zacznie przemieszczać się w głąb kraju. Na zachodzie Polski przez cały dzień utrzyma się pochmurna aura z opadami deszczu. W drugiej części dnia deszcz może dotrzeć także do centrum oraz na południe kraju.

Najwięcej słońca będą mogli zobaczyć mieszkańcy wschodniej części Polski, choć również tam stopniowo będzie przybywać chmur.

Wraz z nadejściem frontu zacznie się ochładzać. Na zachodzie maksymalna temperatura wyniesie 5-8 stopni Celsjusza, w centrum i na południu 10-15 stopni Celsjusza, ale tylko do momentu pojawienia się opadów. Po przejściu frontu temperatura może gwałtownie spaść.

Najcieplej pozostanie na wschodzie, gdzie termometry pokażą 15-18 stopni Celsjusza.

W niektórych regionach zachodniej Polski temperatura spadnie z dnia na dzień nawet o kilkanaście stopni. Odczuwalne ochłodzenie spotęgują wiatr i deszcz.

Początek tygodnia? Zimno i mokro

Niezbyt przyjemna aura utrzyma się także na początku kolejnego tygodnia. W poniedziałek (16 marca) w całym kraju dominować będzie spore zachmurzenie i opady deszczu.

Temperatura w większości regionów wyniesie 7-10 stopni Celsjusza, jedynie na wschodzie kraju słupki termometrów mogą sięgnąć 12-14 stopni Celsjusza.

We wtorek i środę (17 i 18 marca) bez opadów będzie głównie na zachodzie kraju, gdzie pojawią się większe przejaśnienia. Nadal jednak pozostanie chłodno, synoptycy serwisu twojapogoda.pl prognozują bowiem 5-7 stopni Celsjusza, a na zachodzie Polski do około 10-11 stopni Celsjusza.

W środę zrobi się cieplej, zaś w kolejnych dniach pogoda może być nieco kapryśna – prognozy wskazują bowiem na zmienną aurę.

