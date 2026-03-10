Meteorolodzy mają złe wieści, powróci mróz. I to nie byle jaki

Meteorolodzy nie mają dobrych wieści dla Polaków. Nasi rodacy w ostatnich dniach rozkoszowali się pierwszymi promieniami słonecznymi, temperaturą, która – choć nie wybitnie wysoka – to jednak dawała ogrom satysfakcji po wielu tygodniach ostrej zimy.

I choć mogliśmy sądzić, że złe już nie powróci, to jednak dane z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (udostępnione m.in. na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego) pokazują coś innego – coś, czego nie chcielibyśmy słyszeć. Idzie mróz – i to srogi, choć wszystko zależy od tego, jaki wiatr będzie mu towarzyszył.

Jest nowa, średnioterminowa prognoza pogody. Meteorolodzy mają złe wieści

Zagraniczni eksperci twierdzą, że w środę (18 marca) Polacy doświadczą znowu ujemnych temperatur. Termometry wskażą od nawet -1 do -3 stopni Celsjusza. Nie jest zaskakującym, że szczególnie zimno będzie w rejonach podgórskich i w górach – na Małopolsce (w okolicach Zakopanego) i na południowych krańcach terytorium Rzeczypospolitej.

Polskie Radio 24 przypomina jednak, że to, co wskazywały będą potencjalnie urządzenia pomiarowe to jedno, a to, jakie zimno poczujemy na własnej skórze to drugie – wszystko zależy od wiatru, jeśli ten rozpędzi się do 30-50 km na godz., temp. odczuwalna może wynieść nawet -10℃!

Podobna sytuacja tyczy się czwartku (19 marca). Tego dnia z ujemnymi temperaturami mierzyć będą się musieli głównie mieszkańcy regionów centralnych i północnych. Największe spadki – do -3℃ – dotyczyć będą jednak znowu głównie województw południowych.

Co czeka nas w tę środę? Jaka pogoda będzie 11 marca?

A co wynika z najnowszej prognozy IMGW dla Polski? W środę (11 marca) termometry wskazywały będą od 12-15℃ na północy i wschodzie kraju, zaś w rejonach podgórskich – do 16℃. Na pozostałym obszarze – ok. 18 stopni.

Co jeszcze czeka nas w najbliższej przyszłości? Pisaliśmy o tym tu.

Czytaj też:

Polska wiosna nie potrwa długo. Meteorolodzy mają złe wieściCzytaj też:

Groźne zjawisko nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty