Historyczny wynik Nawrockiego. Ten sondaż to prawdziwa sensacja!

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu sprawdzono, którym politykom najbardziej ufają Polacy. Wyniki badania z pewnością ucieszą Karola Nawrockiego. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 51,8 proc. ankietowanych. Autorzy sondażu zwracają uwagę na fakt, że jest to nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu.

Głowa państwa zbliża się także do najwyższego w ogóle odnotowanego wyniku Szymona Hołowni – 54,4 proc. ze stycznia 2024 roku. Zaufaniem powyżej 50 proc. cieszyli się także Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski oraz Łukasz Szumowski.

Sondaż. Którym politykom ufają Polacy?

Na drugim miejscu podium uplasował się Radosław Sikorski, któremu ufa 40,3 proc. ankietowanych (spadek o 3,9 pkt proc. porównaniu z poprzednim miesiącem). Na pudło trafił również Włodzimierz Czarzasty, do którego zaufanie mocno poszybowało w górę. W ciagu miesiąca marszałek Sejmu zyskał aż 7,6 pkt proc. a jego nowy wynik to 39,6 proc.

Na czwartą pozycję spadł Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 37,7 proc. Polaków. Dalsze miejsce w sondażu zajęli: Donald Tusk (37,4 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (37 proc.), Krzysztof Bosak (35,2 proc.) i Piotr Zgorzelski (34,3 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamykają Krzysztof Gawkowski (29,8 proc.) oraz Sławomir Mentzen (28,8 proc.)

Tym politykom nie ufają Polacy. Wyniki sondażu

W sondażu IBRiS dla Onetu respondentów zapytano również o to, który z polityków budzi ich największą nieufność. Liderem antyrankingu został Grzegorz Braun z wynikiem 63,9 proc. Europoseł wyprzedził Donalda Tuska (59 proc. wskazań). Dalsze pozycję zajęli dwaj politycy PiS – Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 56,4 proc. badanych oraz Mateusz Morawiecki, który budzi nieufność u 50,3 proc. Polaków.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

