Karol Nawrocki może odetchnąć? Tak Polacy oceniają prezydenta

Sondaż został przeprowadzony w połowie listopada przez pracownię United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Pytanie brzmiało: „Jak ocenia Pan/Pani Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP?”. Próba wyniosła 1000 osób.

Wśród ogółu badanych pozytywną ocenę dla Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP wystawiło 57,5 proc. badanych. Wśród nich „zdecydowanie pozytywnie” wybrało 26,2 proc., a „raczej pozytywnie” 31,3 proc. Negatywną ocenę wystawiło zaś 35,4 proc. respondentów – „raczej negatywnie” 13,5 proc., a „zdecydowanie negatywnie” 21,9 proc. Odpowiedzi udzielić nie potrafiło 7,1 proc. badanych.

Tak prezydenta oceniają poszczególni wyborcy. Warto zwrócić uwagę na trzecią grupę

Wyborcy koalicji rządzącej – Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy – opowiedzieli się w większości negatywnie. Pozytywną ocenę Karolowi Nawrockiemu wystawiło zaledwie 13 proc. badanych, z czego „zdecydowanie pozytywną” 6 proc., a „raczej pozytywną” 7 proc. Negatywną ocenę wystawiło za to 82 proc. badanych, w tym „raczej negatywną” 29 proc., a „zdecydowanie negatywną” 53 proc. Odpowiedzi nie udzieliło 5 proc. respondentów.

Niemal dokładnie odwrotne odpowiedzi pojawiły się wśród wyborców opozycji – Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Wśród nich pozytywną ocenę prezydentowi wystawiło zaledwie 84 proc. badanych, z czego „zdecydowanie pozytywną” 51 proc., a „raczej pozytywną” 33 proc. Negatywną ocenę wystawiło zaś jedynie 11 proc. badanych, w tym „raczej negatywną” 2 proc., a „zdecydowanie negatywną” 9 proc. Odpowiedzi nie udzieliło także 5 proc.

Wśród wyborców pozostałych ugrupowań także zdominowały odpowiedzi pozytywne, które udzieliło 73 proc. badanych w tej grupie. Wśród nich ocenę „zdecydowanie pozytywną” wystawiło 11 proc., a „raczej pozytywną” 62 proc. Negatywne oceny wystawiło łącznie 14 proc. niezdecydowanych wyborców, w czym 12 proc. „raczej negatywną”, a 2 proc. „zdecydowanie negatywną”. Pozostałe 13 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

