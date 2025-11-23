Jasna deklaracja Tuska ws. Ukrainy. „Przestawię polski punkt widzenia”

Informację szef polskiego rządu przekazał w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów” – napisał premier Donald Tusk.

Polityk przypomniał także, że w poniedziałek przed szczytem w Angoli odbędzie się w tej sprawie spotkanie liderów europejskich. „Jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska, gdzie przedstawię polski punkt widzenia” – przekazał.

Tusk leci na dwudniowy szczyt do Afryki. Będzie rozmawiał o Ukrainie

Dwudniowy szczyt Unia Europejska–Unia Afrykańska odbędzie się w dniach 24-25 listopada w Luandzie, stolicy Angoli. Poza premierem Donaldem Tuskiem, Polskę reprezentować będzie m.in. wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki.

Rozmowę ws. Ukrainy przy okazji szczytu zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. „Zaprosiłem przywódców wszystkich 27 państw UE na specjalne spotkanie w sprawie Ukrainy, które odbędzie się przy okazji szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska w Luandzie w poniedziałek” – informował w mediach społecznościowych polityk.

Stany Zjednoczone z planem pokojowym dla Ukrainy. Jest punkt o Polsce

Tłem do rozmów o Ukrainie będzie 28-punktowy plan pokojowy zaproponowany przez Stany Zjednoczone. Przewiduje on m.in. rezygnację Ukrainy z aspiracji do NATO oraz uznanie rosyjskiej kontroli nad Krymem i częścią Donbasu.

Ponadto dokument zakłada ograniczenie liczebności armii ukraińskiej, gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA uzależnione od niewykonywania działań ofensywnych oraz stacjonowanie zachodnich myśliwców w Polsce.

„Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy” – skomentował propozycję premier Donald Tusk.

