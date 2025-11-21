Wymowny komentarz Tuska ws. planu pokojowego dla Ukrainy. Nawiązał do punktu dot. Polski

„Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy” – napisał w piątek 21 listopada w mediach społecznościowych Donald Tusk. Wpis najprawdopodobniej dotyczy 28-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa. Zgodnie z dziewiątym punktem tego tajnego planu, którego szkic opublikował amerykański serwis Axios, europejskie myśliwce mają stacjonować w Polsce.

Oprócz osób związanych z prezydentem USA w powstawaniu projektu miał brać udział rosyjski wysłannik Kirił Dmitrijew. Jego zdaniem „stanowisko Rosji pierwszy raz zostało rzeczywiście uwzględnione”. Rzecznik Władimira Putina wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzami, że „nie odbyła się żadna merytoryczna dyskusja o tych punktach, ale Moskwa wie o modyfikacjach i zatwierdzonych sformułowaniach w planie Stanów Zjednoczonych dotyczącym rozwiązania wojny w Ukrainie”.

Amerykańskim planie ws. wojny w Ukrainie. Rzecznik Władimira Putina zareagował

Dmitrij Pieskow kontynuował, że Kreml „oficjalnie nie otrzymał żadnych informacji, a niektóre wiadomości czerpie z prasy, mimo że strony pozostają w kontakcie”. W podobnym tonie brzmiał przekaz rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Rzecznik Putina stwierdził także, że „przestrzeń do swobodnego podejmowania decyzji przez Wołodymyra Zełenskiego zmniejsza się wraz z utratą terytorium w wyniku działań ofensywnych rosyjskich sił zbrojnych”.

Pieskow przekonywał również, że kontynuacja walk jest dla władz w Kijowie „bezsensowna i niebezpieczna, a Moskwa jest całkowicie otwarta na rozmowy pokojowe”. – Muszą podjąć odpowiedzialną decyzję, zrobić to teraz i wziąć na siebie odpowiedzialność – kontynuował rzecznik Kremla. Żadne negocjacje nie są jednak prowadzone. Nie osiągnięto też postępów. Rosja na razie zatrzymała się na poziomie ustaleń z połowy sierpnia, które padły podczas szczytu na Alasce.

Plan USA ws. wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Z kolei Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. – Omówiliśmy plan pokoju dla Ukrainy i całej Europy. Doceniamy wysiłki Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa i jego zespołu mające na celu zakończenie tej wojny – zaczął w najnowszym wpisie ukraiński przywódca.

– Pracujemy nad dokumentem przygotowanym przez stronę amerykańską. Musi to być plan zapewniający prawdziwy i godny pokój. Ściśle koordynujemy nasze działania, aby zapewnić uwzględnienie zasadniczych stanowisk. Uzgodniliśmy kolejne kroki i postanowiliśmy, że nasze zespoły będą współpracować na odpowiednich szczeblach – podsumował Zełenski.

