Wjechał Porsche w stację benzynową i zaczął uciekać. Akcja służb

O akcji policji w Opolu poinformowała rozgłośnia RMF FM. W poniedziałek (czyli 6 kwietnia, pierwszego dnia świąt wielkanocnych) kierowca Porsche miał uderzyć w budynek stacji paliw.

Następnie usiłował zbiec. Na miejsce wezwano jednak służby. Szczegóły sprawy przekazała komisarz Agnieszka Żyłka.

Dantejskie sceny. Kierowca Porsche był pod wpływem alkoholu?

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przekazała dziennikarzom radia, że na miejsce pojechało kilka radiowozów. Akcja, w której bierze udział wielu funkcjonariuszy, wciąż trwa, czynności są prowadzone.

Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna wjechał w budynek i postanowił po spowodowaniu kolizji uciec. Możliwe, że jest on pod wpływem alkoholu.

Z ustaleń RMF wynika, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

