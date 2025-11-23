Ziobro odpowiada Giertychowi. Zaprzecza milionom na koncie

„Ruszyła szczujnia ze stajni Giertycha, kłamiąc, że prokuratura rzekomo zabezpieczyła na moim koncie 146 milionów. Powielają to opłacani hejterzy i politycy Koalicji 13 grudnia chorzy z nienawiści. Nie mam i nigdy nie miałem na koncie żadnych milionów. Środki z ostatnich lat przeznaczyłem na walkę z rakiem, operacje za granicą i leczenie powikłań. Tylko dzięki temu jeszcze żyję” – napisał Zbigniew Ziobro.

I dalej. „Kłamstwo to DNA Tuska, który z oszczerstw i manipulacji uczynił narzędzie systemowej represji. Po to chciał mnie zamknąć – bym nie mógł bronić się przed takimi kampaniami kłamstw. Teraz mogę to robić, bo jestem na wolności. I właśnie dlatego tak ich to boli” – stwierdził były minister.

Roman Giertych w swoim wpisie, na który odpowiadał Zbigniew Ziobro, ocenił, że „146 milionów zabezpieczenia majątkowego na majątku Z. Ziobry” to efekt działań polityka PiS, a jego działalność szkodzi państwu na kwotę rzędu 35 mld zł. Wcześniej Giertych nawiązał do analogii z postacią Wielkiego Bu, nawołując Ziobrę do powrotu: „Zbyszku, wracaj [...] Lepiej wracać dobrowolnie niż w kajdankach”.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry. Chce mu postawić 26 zarzutów

Decyzja prokuratury o zabezpieczeniu majątku Ziobry dotyczy dwóch nieruchomości – w powiecie skierniewickim oraz krakowskim. Jak wyjaśnił prok. Przemysław Nowak, „Skarb Państwa będzie mógł zrealizować swoje roszczenia na tej nieruchomości niezależnie od tego, kto będzie jej właścicielem”. Zabezpieczenie ma zapewnić wykonanie przyszłych orzeczeń sądowych, takich jak grzywny czy obowiązek naprawienia szkody, i nie ogranicza korzystania ani sprzedaży nieruchomości.

Śledztwo dotyczy Funduszu Sprawiedliwości i podejrzeń popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przywłaszczania środków publicznych. Sejm uchylił immunitet posła 7 listopada, dając zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro, który przebywa na Węgrzech, nie zadeklarował jednoznacznie powrotu do Polski ani wystąpienia o azyl. Zapowiedział jednak walkę prawną i obronę dobrego imienia. Jak stwierdził, działania wobec niego to „czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu”.

