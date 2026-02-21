Lepiej było za PiS czy jest za KO? Polacy odpowiedzieli

Pracownia UCE Research przeprowadziła badanie opinii publicznej dla portalu Onet. Ankietowani zostali zapytani o ich prywatny poziom życia – czy uległ poprawie odkąd Koalicja Obywatelska sprawuje w Polsce władzę? Warto przypomnieć, że rząd Tuska przejął stery po Prawie i Sprawiedliwości ponad dwa lata temu.

28,2 proc. respondentów przyznało, że ich sytuacja uległa poprawie. Pozostaje pytanie, jaki procent badanych ma zdanie odmienne. Czy jest ich więcej?

Lepiej było za Morawieckiego czy jest za Tuska? Aż 32,2 proc. Polaków nie dostrzega żadnej różnicy

Z obserwacji respondentów wynika, że ich poziom życia jest teraz gorszy niż za rządów PiS-u – tak wskazało 33,2 proc. osób. Przyjrzyjmy się dokładnym odpowiedziom: 22,8 proc. stwierdziło, że ich sytuacja „raczej się pogorszyła”, a 10,4 proc., iż „zdecydowanie się pogorszyła”.

Jeśli chodzi o osoby, które wskazały odwrotnie – 11,8 proc. odnotowało „zdecydowaną poprawę”, a 16,4 proc., że poziom życia jest prawdopodobnie lepszy (na plus zmianę władzy z PiS na KO ocenia 28,2 proc. ankietowanych).

Co zaskakujące, że aż 32,2 proc. zaznaczyło opcję „nic się nie zmieniło”. Oznacza to, że spora część Polaków nie widzi właściwie żadnej różnicy – czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska.

