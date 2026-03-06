Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego. Kto został wyróżniony?

Prezydent Polski, Karol Nawrocki przekazał wyróżnionym zarówno Order Orła Białego, jak i Order Odrodzenia Polski.

To dwa najstarsze i najbardziej prestiżowe odznaczenia państwowe przyznawane za szczególne zasługi dla kraju.

Najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego – otrzymali: działacz opozycji z czasów PRL, polityk i samorządowiec Czesław Nowak oraz artysta Stanisław Radwański, który jest znany jako malarz i rzeźbiarz.

Order ten przyznawany jest osobom, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla państwa. Trafia zarówno do wybitnych Polaków, jak i do najważniejszych przedstawicieli innych państw.

Nie tylko Order Orła Białego. Nawrocki przyznał też Ordery Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości prezydent wręczył także Order Odrodzenia Polski. Wyróżnienie to otrzymali Adam Koperkiewicz – polski muzealnik, historyk, pedagog i dyrektor Muzeum Gdańska oraz profesor nauk medycznych Marcin Gruchała – lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

To odznaczenie przyznawane jest osobom, które szczególnie wyróżniły się w działalności publicznej, społecznej lub zawodowej, działając z pożytkiem dla państwa i społeczeństwa.

Najważniejsze polskie odznaczenia państwowe

Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej. Został ustanowiony w 1705 roku, później reaktywowany w 1921 roku, a następnie ponownie przywrócony w 1992 roku. Otrzymują go osoby, które w wyjątkowy sposób przysłużyły się Polsce – zarówno w czasie pokoju, jak i w okresach konfliktów.

Z kolei Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 roku. Przyznawany jest za szczególne zasługi dla państwa, zwłaszcza za osiągnięcia w działalności publicznej, społecznej, naukowej lub kulturalnej.

