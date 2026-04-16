Tusk postawił ministrze ultimatum. Zagroził końcem koalicji w obecnym kształcie

W czwartek 16 kwietnia odbyło się spotkanie Donalda Tuska z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. W jego trakcie premier miał zagrozić końcem koalicji w obecnym kształcie, a konkretnie usunięciem z niej Polski 2050, jeśli partia zagłosuje za wnioskiem o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu – ustalił Onet.

Tusk postawił Pełczyńskiej-Nałęcz ultimatum. Tak miała zareagować

Z nieoficjalnych informacji wspomnianego źródła wynika, że minister funduszy i polityki regionalnej miała zadeklarować, że jej partia nie poprze wniosku Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Musi on zostać rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu, które jest zaplanowane w dniach 28-30 kwietnia.

Opozycja zarzuca Hennig-Klosce brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego w sezonie grzewczym 2025/2026 oraz próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynikało także, że niemal w całym klubie parlamentarnym Polski 2050 panowała zgoda, by odwołać Paulinę Hennig-Kloskę z funkcji minister klimatu. Miał to być przejaw żalu, który pojawił się po rozłamie ugrupowania. W połowie lutego 2026 r., po tym gdy Hennig-Kloska przegrała wybory na przewodniczącą Polski 2050, grupa polityków, którzy należeli do wspomnianej partii, poinformowała o tym, że zakłada nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum.

Najgorszy minister rządu Donalda Tuska. Hennig-Kloska w czołówce

Kilka tygodni temu, kiedy pojawiły się medialne spekulacje o możliwej rekonstrukcji rządu, które ostatecznie zdementował Donald Tusk, dla „Wprost” został zrealizowany sondaż, w którym zapytaliśmy o najgorszego ministra rządu. Pierwsze miejsce z wynikiem 10,3 proc. głosów zajęła Barbara Nowacka.

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Paulina Hennig-Kloska. Minister klimatu i środowiska wskazało 5,9 proc. respondentów.

Czytaj też:

Minister zdrowia do dymisji? Polacy wysłali sygnał Tuskowi. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Nowa partia na horyzoncie? „Morawiecki i Kosiniak-Kamysz wyczuli zmianę nastrojów”