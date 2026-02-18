Rozpad Polski 2050. Grupa polityków zakłada nowy klub. Wymowna nazwa

– Podjęliśmy właśnie decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym zyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w czasie kampanii w 2023 r. To jest niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w naszym obecnym klubie parlamentarnym – powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

– Kiedy gratulowałam Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz, powiedziałam, że po czynach nas poznają, że nie słowa a czyny zdecydują o tym, czy uda nam się wypracować z powrotem w klubie jedność, czy te zbyt daleko idące słowa i czyny uda się zapomnieć. Niestety, pierwsze tygodnie nie wskazują na to, żeby cokolwiek miało się zmienić – kontynuowała.

Więcej informacji wkrótce.