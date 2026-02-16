Poseł Polski 2050 skazany. Zapadł prawomocny wyrok

Jak przekazał portal Business Insider Polska, wiceprzewodniczący Polski 2050 został skazany prawomocnie – Sąd Okręgowy w Krośnie orzekał w sprawie cywilnej na początku lutego bieżącego roku. Wymiar sprawiedliwości utrzymał w mocy wyrok poprzedniej instancji.

BI ujawnił szczegóły – chodzi o znieważenie, którego Romowicz dopuścił się ponad trzy lata temu.

Poseł Polski 2050 skazany prawomocnym wyrokiem.

Pod koniec grudnia 2022 r., podczas sesji rady miasta w Ustrzykach Dolnych (na Podkarpaciu), poseł Polski 2050 zniesławił i znieważył jedną z radnych – twierdzi redakcja portalu, która dotarła do akt sądowych. Posiedzenie transmitowane było przez internet. Pokrzywdzona zdecydowała się – na drodze oskarżenia prywatnego – podać do sądu Romowicza.

W wyroku zawarto, iż poseł nazwał radną „osobą perfidną i chorą na jego punkcie”. Miał też pomówić ją, iż ta go m.in. stalkuje (działanie podobne do nagabywania) czy „zieje do niego jadem od dwóch lat”. Sąd stwierdził, że polityk „poniżył” pokrzywdzoną „w opinii publicznej i naraził ją na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania mandatu radnego”.

Otrzymał on grzywnę w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych. Ma ponadto zapłacić nawiązkę w kwocie dwóch tys. zł na rzecz radnej i kolejną – w wys. 300 PLN na rzecz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego. Po jego stronie pozostaje też kwestia pokrycia kosztów procesu.

„Poseł potwierdził informację”

Redakcja BI przypomniała, że sprawa do sądu trafiła jeszcze zanim polityk otrzymał mandat poselski i został objęty immunitetem. Dlatego też wymiar sprawiedliwości nie potrzebował decyzji izby niższej (Sejmu) o uchyleniu ograniczenia odpowiedzialności prawej w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną.

TVN24 zwrócił się do Romowicza z pytaniem o wyrok. „Poseł potwierdził informację o decyzji sądu” – przekazała stacja.

