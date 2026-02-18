Braun ma powód do radości, Polska 2050 szoruje po dnie. Nowy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska ma obecnie największy elektorat – w najnowszym badaniu opinii publicznej, które przeprowadziła OGB, otrzymała aż 34,5 procenta głosów. Zajęła tym samym pierwsze miejsce.

Na drugim miejscu znalazła się natomiast partia Prawo i Sprawiedliwość. Wynik? Postawiło na nią w styczniu 27,81 proc. ankietowanych. PiS otrzymał znacznie mniej punktów procentowych od KO.

A trzecie miejsce? Należy do Konfederacji. Jednak to ugrupowanie, które znalazło się poza podium, jest największym zaskoczeniem tego zestawienia – jak na kontrowersje, jakie wzbudza jego lider.

Najnowszy sondaż partyjny. Skrajnie prawicowe Konfederacje walczą o elektorat, dzieli je ponad 5 proc.

Ogólnopolska Grupa Badawcza przekazała, że Konfederacja Wolność i Niepodległość (KWiN) otrzymała tym razem 14,38 proc. A co z KKP?

Na czwartym miejscu uplasowała się partia Konfederacja Korony Polskiej, której przewodniczącym jest kontrowersyjny europoseł – Grzegorz Braun. Aż 8,99 proc. respondentów uważa, że to obecnie najlepsza opcja na scenie politycznej. Oznacza to też, że Konfederacje dzieli tylko pięć punktów procentowych poparcia.

Na piątym miejscu, a więc też poza podium, znalazła się jeszcze Nowa Lewica – z wynikiem 5,86 proc. Zarówno KKP, jak i NL mogłyby liczyć w tym momencie na mandaty w Sejmie.

Co innego Partia Razem, którą wskazało 3,07 proc. ankietowanych. Ugrupowanie zajęło szóste miejsce. Tuż za nim, na miejscu siódmym, znalazła się natomiast Polska 2050 z poparciem na poziomie 2,84 proc.

Nie tylko Polska 2050 szoruje po dnie

A Polskie Stronnictwo Ludowe? Mogłoby liczyć co najwyżej na 2,55 proc. i miejsce ósme.

OGB przy badaniu korzystała zmetody CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Sondaż przeprowadzany był w dniach 9-14 lutego. Reprezentatywna grupa badawcza liczyła 1000 osób.

