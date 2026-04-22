Tusk ujawnił treść notatki i się zaczęło. Lawina spekulacji

Materiał pojawił się w mediach społecznościowych 22 kwietnia. – Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach (bieganie – red.), odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską. Raporty służb specjalnych, dokumenty – wyliczał polityk.

Tusk: „Rozpiera mnie duma”

Polityk dodał także, że „myśli dziś o tych minionych latach” . – Rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na ziemi, bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej – dodał. Materiał podpisano: „Dziękuję za największy prezent, wasze zaufanie” .

Zaskakująca notatka premiera

Uwagę zwrócił jednak zapisek na jednym z dokumentów: „Rekonstrukcja kwiecień '26” , co mogłoby sugerować kolejne zmiany w rządzie. Adnotacja ta wzbudziła szczególne zainteresowanie mediów – m.in. dziennikarz TVN24 Patryk Michalski zastanawiał się, czy doszło do „trollingu ministrów”. Według późniejszych nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski notatka miała być jedynie żartem premiera. Przypomnijmy,wcześniej rzecznik rządu zapewniał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” , że nie dojdzie do kolejnej rekonstrukcji.

Politycy złożyli życzenia premierowi

Na publikację Donalda Tuska zareagowało kilku polityków. „Siły do boju o demokratyczną Polskę, cierpliwości jak w maratonie i znakomitej formy w każdym znaczeniu tego słowa. Wszystkiego najlepszego panie premierze” – napisał europoseł Krzysztof Brejza. Życzenia złożyli również wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.

