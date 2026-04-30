Prawica oburzona po zdjęciach z pogrzebu Litewki. „Co was tak bawiło?”

Nie spodobało się im, że oboje uśmiechali się podczas uroczystości. Sytuację uchwycono na zdjęciach, które wywołały szereg pytań i zarzuty o niestosowne zachowanie.

Uśmiechy na pogrzebie. Politycy ostro komentują

Do sprawy odnieśli się między innymi Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji. Obaj opublikowali wpisy w mediach społecznościowych, krytykując zachowanie polityków Lewicy.

„Agnieszko Dziemianowicz-Bąk, co was tak bawiło na pogrzebie?” – napisał w serwisie X Matecki. Z kolei Berkowicz skomentował zdjęcie jednym zdaniem: „»Koledzy« z Lewicy pogrążeni w żałobie”.

Na zarzuty odpowiedział sam Krzysztof Gawkowski. – Podczas pogrzebu poleciała mi łza, a w trakcie konduktu rozmawiałem z różnymi ludźmi i wspominaliśmy Łukasza Litewkę – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji w rozmowie z „Faktem”.

Pogrzeb ponad podziałami

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Obecni byli między innymi prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą, premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Po mszy głos zabrał Czarzasty. Mówił, że Litewka był oddany ludziom i sprawom. – To on określał, co jest ważne, a co jest nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach, nawet po śmierci – stwierdził. – Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansą – dodał.

Marszałek zaznaczył, że Litewka był ważny nie tylko dla swojej rodziny czy bliskich, ale także dla wielu ludzi, którzy widzieli w nim wsparcie.

Symboliczne gesty

Decyzją Włodzimierza Czarzastego, w dniu pogrzebu flaga na budynku Sejmu została opuszczona do połowy masztu. Posiedzenie parlamentu nie zostało przerwane, jednak głosowania przełożono, aby umożliwić parlamentarzystom udział w uroczystościach.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Zgodnie z ustaleniami prokuratury, miał nieumyślnie naruszyć zasady ruchu drogowego, doprowadzając do tragedii. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

