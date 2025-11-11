Poczobut, Uznański-Wiśniewski, Łysiak, Babiarz. Prezydent wręczył odznaczenia

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe osobom wybitnie zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wyróżnionych zaprosił na uroczystą ceremonię w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Orderem Orła Białego odznaczeni zostali:

Waldemar Łysiak – Pisarz, eseista, publicysta, felietonista i znawca epoki napoleońskiej – w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej

Andrzej Poczobut – polsko–białoruski dziennikarz, publicysta i bloger związany z Grodnem, Związku Polaków i opozycji na Białorusi, więzień polityczny – w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. (W jego przypadku Order zostanie wręczony w najbliższym możliwym terminie)

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Przemysław Babiarz – dziennikarz, komentator sportowy, aktor i konferansjer – za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną

Konrad Banaszek – fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych, profesor nauk fizycznych, pracownik Centrum Nowych Technologii UW CeNT, członek korespondent PAN – za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo–badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony zostali:

Sławosz Uznański–Wiśniewski – inżynier, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Drugi Polak w historii oraz 743. (635. w locie orbitalnym) osoba, która znalazła się w przestrzeni kosmicznej, a także pierwszy Polak, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – za wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski w świecie

Adam Woronowicz – aktor, w latach 1997–2001 i od 2008 aktor Teatru Rozmaitości w Warszawie (TR Warszawa) – za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

Prezydent Nawrocki podczas ceremonii: Dziś jest najpiękniejszy dzień

Prezydent postanowił wygłosić kilka słów w nawiązaniu do wtorkowego święta. — Order Orła Białego to najstarsze, najznamienitsze i najszlachetniejsze polskie odznaczenie rozpoznawane także za sprawą swojej klasy w całej Europie, z tradycją od XVIII wieku – przypominał.

– Dziś jest 11 listopada, 107. rocznica odzyskania przez Polskę, najpiękniejszy dzień w polskim kalendarzu historycznym, na który pracowało pięć pokoleń Polaków, aby dojść do domu polskiego, do naszej wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej – podkreślał Karol Nawrocki.

– To oznacza, że dzisiaj w kontekście tej daty Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom; obywatelom, którzy swoją drogą życiową, swoimi pracami, głosem, nauką, osiągnięciami, kunsztem aktorskim dają nam, Polakom wielką dumę – mówił dalej.

