Tak Nawrocki chce wykorzystać Marsz Niepodległości. Tajny plan prezydenta

Święto Niepodległości zbliża się wielkimi krokami. A co za tym idzie również organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości. Swój udział w demonstracji zapowiedział Jarosław Kaczyński. Mariusz Błaszczak deklarował, że także inni posłowie PiS przejdą ulicami Warszawy.

Marsz Niepodległości z udziałem Karola Nawrockiego?

W tym kontekście pojawiło się wiele pytań o udział Karola Nawrockiego w marszu. Z prezydenckiego kalendarza na 11 listopada dowiadujemy się, że polityk wraz z żoną weźmie udział w nabożeństwie w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie a także w obchodach państwowych na placu Piłsudskiego.

Karol Nawrocki ma również wręczyć odznaczenia państwowe. Plan urywa się tuż przed godziną 14 a więc wtedy, gdy na Rondzie Dmowskiego ma się rozpocząć Marsz Niepodległości.

Według nieoficjalnych doniesień udział Karola Nawrockiego w demonstracji organizowanej przez narodowców jest niemal pewny a służby pracują aktualnie nad tym, żeby zapewnić Karolowi Nawrockiemu bezpieczeństwo podczas wydarzenia.

Karol Nawrocki buduje własny obóz?

Dr Przemysław Witkowski, adiunkt w Collegium Civitas i wiceprezes Instytutu Narutowicza w najnowszej „Rozmowie Wprost” stwierdził, że udział prezydent w Marszu Niepodległości nie powinien być traktowany jako zaskoczenie. –

Karol Nawrocki stara się budować wizerunek prezydenta całej prawicy. To jest człowiek który stara się, patrzeć kilka lat do przodu i zakłada istnienie polskiej sceny politycznej po prawej stronie bez centralnej pozycji Jarosława Kaczyńskiego. Do tego już myśli o kolejnej kadencji – stwierdził ekspert w rozmowie z Anną Mokrzanowską.

– W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał zwycięstwo właśnie dzięki wyborcom Konfederacji oraz wa Grzegorza Brauna, więc wykonuje w ich stronę symboliczne gesty. Wydaje się, że obecnie celuje w kierunku budowania własnego obozu politycznego — takiego, który można by nazwać szeroko rozumianym obozem całej prawicy – dodawał.

Tak Nawrocki chce walczyć o serca prawicy

Dr Przemysław Witkowski zwrócił uwagę na fakt, że chociaż prezydent nie wykonuje gestów w stronę wyborców lewicowych ani liberalnych, choć wyraźnie próbuje wykraczać poza twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który — jak widać — powoli się kurczy. – Wynika to po części z demografii: starsi wyborcy, pamiętający wspólnotowe rysy z czasów PRL i jednocześnie konserwatywni obyczajowo, stopniowo odchodzą. Jednocześnie PiS ma coraz większy problem ze zdobyciem młodszego elektoratu — czego nie doświadcza Konfederacja, która potrafi mówić językiem młodych wyborców i korzysta z mediów, w których oni są obecni – tłumaczył.

W opinii eksperta Karol Nawrocki, uczestnicząc w Marszu Niepodległości, chce sobie »wymościć« miejsce w sercach i umysłach wyborców z myślą o drugiej kadencji. – Oczywiście sytuacja polityczna jest dynamiczna i trudno przewidywać cokolwiek dalej niż dwa lata naprzód, ale kierunek, w którym zmierza, wydaje się jasny: próbuje budować własny obóz polityczny, który poparłby go w kolejnych wyborach – ocenił.

W „Rozmowie Wprost” dr Przemysław Witkowski podkreślił, że każdy prezydent chciałby zapewne sprawować władzę przez dwie pełne kadencje — i to jest właśnie element tej strategii.

– Trzeba jednak pamiętać, że Marsz Niepodległości to impreza kontrowersyjna i od lat problematyczna, nie tylko z powodu incydentów o charakterze przemocowym. Co roku pojawiają się liczne hasła rasistowskie i ksenofobiczne, często bardzo agresywne. Przez wiele lat marszowi towarzyszył festiwal muzyczny, na który przyjeżdżały zespoły m.in. z neonazistowskiej grupy Blood and Honour – przypominał.

