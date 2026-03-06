Tragiczna śmierć polskiego policjanta. Strzał padł ze służbowej broni

W czwartek 5 marca po godz. 21:00 służby otrzymały zgłoszenie o tym, że pewien mężczyzna postrzelił się z broni palnej. Do zdarzenia doszło na terenie Goszcza w gminie Twardogóra. Jak się okazało, chodziło o funkcjonariusza policji. Jego obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się uratować poszkodowanego.

Tragiczna śmierć policjanta. Strzał padł ze służbowej broni

Policja z Oleśnicy nie informuje o przyczynie zgonu. – Faktycznie w dniu wczorajszym doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł funkcjonariusz naszej jednostki – przekazała mł. asp. Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w rozmowie z „Wyborczą”. – Mogę jedynie potwierdzić, że w wydarzeniu nie brały udziału osoby trzecie – dodała w krótkim komunikacie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazał – powołując się na informacje prokurator rejonowej w Oleśnicy – że strzał padł z broni służbowej. Ani policja, ani prokuratura nie podaje szczegółowych informacji na temat zmarłego funkcjonariusza, w tym jego wieku czy stażu pracy.

