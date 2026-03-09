Tragedia przy zbiorze szyszek w Józefowie. Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie

W niedzielę przed południem prowadzono zbiór szyszek na terenie leśnym w Józefowie w Wielkopolsce. Trójka robotników posługiwała się specjalistyczną ładowarką teleskopową z zamontowanym na końcu koszem roboczym. Dwóch mężczyzn zbierało szyszki w koszu, a trzeci obsługiwał maszynę w kabinie.

Józefów. Śmiertelny wypadek przy zbieraniu szyszek

W trakcie tych prac doszło do wypadku. Z nieznanych przyczyn maszyna przewróciła się w trakcie pracy. W chwili zdarzenia jej kosz znajdował się na wysokości około 10 metrów. Wewnątrz przebywali 59- i 49-latek. Starszy z nich zginął na miejscu, ten drugi w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie lekarze podjęli walkę o jego życie.

Również 59-letni operator maszyny doznał obrażeń, kiedy przebywał w kabinie przewracającej się ładowarki teleskopowej. Jego ratownicy przewieźli do szpitala w Nowym Tomyślu. Badający tę sprawę policjanci jeszcze w niedzielę wieczorem nie chcieli podawać możliwych okoliczności wypadku. Czynności procesowe prowadzili pod nadzorem prokuratora.

