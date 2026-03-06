Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorki poszukiwano kilka dni

41-letnia Magdalena Majtyka zaginęła przed kilkoma dniami. Wrocławska policja poinformowała o odnalezieniu jej ciała w Biskupicach Oławskich.

Zaginięcie Magdaleny Majtyki. Policja odnalazła ciało

Wcześniej podkomisarz Aleksandra Freusz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu informowała o natrafieniu na samochód kobiety w tej samej miejscowości. Podczas poszukiwań podkreślano, że zaginiona aktorka przyjmowała regularnie leki, których nie zabrała ze sobą.

„W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci” – przekazali policjanci, składając przy tym kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej aktorki.

Magdalena Majtyka poszukiwana była od środy 4 marca. Informację o jej zaginięciu zamieściła w sieci Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Sprawę nagłaśniał też mąż kobiety Piotr Burtys - dyrektor artystyczny festiwalu Kinomural we Wrocławiu.

„Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze” – pisał w mediach społecznościowych zaniepokojony mężczyzna.

Magdalena Majtyka znana była jako aktorka, tancerka i kaskaderka. Przez 15 lat swojej kariery zagrała m.in. w tak popularnych produkcjach jak „Komisarz Alex”, „Pierwsza miłość” czy „Świat według Kiepskich”. Ostatnie lata to z kolei duże produkcje dla platform streamingowych, m.in. „Breslau” czy „1670”.

