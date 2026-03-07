Magdalena Majtyka nie żyje. Na jaw wyszły nowe fakty

Magdalena Majtyka, znana wrocławska aktorka, zaginęła w środę 4 marca. Dwa dni później na jej ciało natrafiono w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim. Z nieoficjalnych informacji TVN24 dowiadujemy się, że na zwłoki mieli natrafić strażacy ochotnicy.

W sprawie pojawiło się mnóstwo znaków zapytania. Według nieoficjalnych ustaleń, 5 marca około godziny 11 śledczy mieli otrzymać informację o aucie pozostawionym na leśnej drodze. Wówczas nikt miał jeszcze nie wiedzieć o zaginięciu Magdaleny Majtyki, ponieważ zgłoszenie w tej sprawie miało trafić na policję kilka godzin później.

Magdalena Majtyka nie żyje. Nowe informacje

Dolnośląska policja wystosowała pilny komunikat, w którym odniosła się do pojawiających się plotek.

„W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące prowadzonych działań poszukiwawczych Magdaleny Majtyki i pojazdu ujawnionego w miejscowości Biskupice Oławskie informujemy, że 5 marca około godz. 11.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie dotyczące auta znajdującego się przy leśnej drodze” – przekazała dolnośląska policja.

W najnowszym oświadczeniu zaznaczono, że „na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili, że na terenie leśnym, bezpośrednio przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa”. „Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze obowiązujące w tego typu przypadkach standardy działań, funkcjonariusze sporządzili z tych ustaleń stosowną dokumentację i przekazali dyżurnemu jednostki” – czytamy.

Śmierć Magdaleny Majtyki. Nowe fakty

Policjanci potwierdzili, że na ten moment nie było żadnej informacji na temat zaginionej 41-latki. „Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała zgłoszenie, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu” – zapewnili śledczy.

„Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji” – dodali.

Aktualnie w związku ze śmiercią aktorki prokuratura prowadzi śledztwo mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszelkich okoliczności oraz dokładnego przebiegu zdarzenia.

