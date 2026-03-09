Magdalena Majtyka nie żyje. Na jaw wyszły nowe fakty

W sprawie śmierci aktorki Magdaleny Majtyki jest więcej pytań niż odpowiedzi. Kluczowa okaże się sekcja zwłok, która została przeprowadzona w poniedziałek 9 marca br. O wstępnych jej wynikach mówi prokurator Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna. Na ciele Majtyki nie stwierdzono obrażeń.

— Na podstawie zlecenia Prokuratury Rejonowej w Oławie w Zakładzie Medycyny Sądowej została przeprowadzona sekcja zwłok pani Magdaleny M. Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon, co oznacza, iż muszą zostać przeprowadzone dalsze badania histologiczne, toksykologiczne po to, aby biegli mogli wskazać jednoznaczną przyczynę zgonu pokrzywdzonej. Od tych wniosków zależą dalszy tok postępowania, dalsze podejmowane czynności w sprawie.

Wkrótce więcej informacji