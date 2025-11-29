PiS wróci w 2027 roku do władzy? Polacy nie mają złudzeń

W 2023 roku, po 8 latach rządów, Prawo i Sprawiedliwość mimo wygranych wyborów utraciło władzę na rzecz szerokiej koalicji – Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Nowej Lewicy. A ponieważ nie zanosi się na przedterminowe wybory, to najbliższa szansa na odzyskanie przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego władzy będzie miała miejsce za niecałe dwa lata, jesienią 2027 roku. I choć nie wszyscy wierzą, że partia będzie w stanie to zrobić, większość badanych właśnie tak przewiduje.

O to, czy Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, Polaków na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała pracownia United Surveys. Zgodnie z wynikami badania, powrót ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego do władzy za dwa lata przewiduje 52,8 proc. respondentów, z czego pewnych tego jest 15,9 proc., a „raczej się zgadza" 36,9 proc. Przeciwnego zdania jest 35,7 proc. badanych, w tym 20,2 proc. „raczej” oraz 15,5 proc. „zdecydowanie”. Pozostałe 11,5 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Tak o powrocie PiS do władzy mówią poszczególni wyborcy. Widać trend

Interesująco wygląda podział odpowiedzi pod kątem poglądów politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej zdania, że Prawa i Sprawiedliwość wróci w 2027 roku do władzy, jest 31 proc. (1 proc. „zdecydowanie”, 31 proc. „raczej”). Odwrotnie myśli 61 proc. badanych (22 proc. „raczej”, 39 proc. „zdecydowanie”). 7 proc. wyborców koalicji rządzącej nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Wśród wyborców opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji – w powrót ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego do władzy w 2027 roku wierzy 79 proc. badanych (35 proc. „zdecydowanie”, 44 proc. „raczej”). Odwrotnie myśli 8 proc. badanych (6 proc. „raczej”, 2 proc. „zdecydowanie”). Bez odpowiedzi znalazło się pozostałe 13 proc.

Wśród pozostałych wyborców powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy przewiduje 35 proc. badanych (3 proc. „zdecydowanie”, 32 proc. „raczej”), a przeciwnego zdania jest 51 proc. (43 proc. „raczej”, 8 proc. „zdecydowanie”). Pozostałe 14 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Czytaj też:

Czy Polacy liczą na powstanie nowej partii? Wyniki sondażuCzytaj też:

Tym politykom nie ufają Polacy. Zaskakująca sytuacja za plecami Nawrockiego